​El aroma de la cocina tradicional y el calor del encuentro vecinal se adueñaron este martes la Plaza de Villa Tehuelches. Bajo el concepto de la “unión en torno a la mesa”, la comuna de Laguna Blanca realizó la tercera versión del Encuentro Gastronómico y Cultural, una fiesta de sabor e identidad organizada por el municipio local y que contó con el apoyo de la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, mediante el programa Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional (FICR).



La actividad fue encabezada por el alcalde de la comuna, Fernando Ojeda González, y el seremi de las Culturas, Rodrigo Bravo Garrido, quienes compartieron junto a las familias del sector.



“En la comida, alrededor de una mesa también está la cultura, también está la identidad, también está la familia. Está todo lo que se reúne dentro de lo que es una comuna como es Laguna Blanca. Hoy participamos en este curanto comunitario donde además se hizo una muestra gastronómica”, comentó el seremi de las Culturas, respecto del valor simbólico de la gastronomía como espacio de encuentro comunitario.



Uno de los momentos centrales de la tarde fue la muestra gastronómica protagonizada por cultoras locales, quienes pusieron en valor recetas que forman parte de la memoria culinaria de la rural comuna. Maclovia Cheuquepán, preparó el tradicional milcao; Marcela Alderete, deleitó a los asistentes con cuajo relleno; y María Oyarzo, presentó una sabrosa cazuela de cochayuyo.



Para Marcela Alderete, mantener vivas estas preparaciones es un homenaje directo a la vida del campo y a la herencia de la estepa patagónica. “De campo, la estancia... y yo de ahí me crecí viendo hacer el cuajo relleno. Entonces, para mí es un arte culinario, pero patagónico, de acá de la misma pampa magallánica”, resaltó.



Precisamente con el propósito de asegurar que estos saberes no se pierdan con el paso del tiempo, el programa FICR respaldó la creación y distribución de un recetario que reúne estas preparaciones tradicionales, contribuyendo al rescate del patrimonio gastronómico local.



La jornada también incluyó la proyección de un documental, realizado por PANAL Producciones, dedicado a visibilizar la historia de las mujeres que han tenido un rol fundamental en Laguna Blanca, además de la presentación artística de la agrupación folclórica Raíces Australes, que copó con música y danza el espacio público.



El alcalde Fernando Ojeda González, resaltó la masiva convocatoria y el reconocimiento a las diferentes raíces que convergen en la comuna. “Realmente fue una actividad muy exitosa, con un gran marco de público, realmente contento por esto. Esta ya es la tercera versión del encuentro gastronómico cultural, donde se rescatan las tradiciones e igual aprovechamos a reconocer la participación de la comunidad chilota acá en nuestra comuna. Así que es un reconocimiento a ellos y contento porque la gente de campo viene y participa de todas estas actividades y los saca un poco de su rutina”.



La celebración culminó con un gran curanto comunitario compartido entre todas las vecinas y vecinos de la comuna, sellando una tarde que instaló a la gastronomía como un relato vivo capaz de fortalecer el tejido social alrededor de la mesa.



