Ignacio Ortiz, estudiante de tercero medio del Colegio Luterano, fue el ganador del torneo escolar ILAN organizado por Fundación Antártica21. La final se jugó el pasado 6 de noviembre en las dependencias de Zona Austral, en Punta Arenas, en el marco del Día de la Antártica. Como premio, viajará a la Antártica junto a un acompañante a bordo de un crucero de Antarctica21, en una experiencia equivalente a 40 mil dólares.





Inspirado en la biodiversidad del continente blanco, el juego de mesa ILAN convierte el aprendizaje antártico en una experiencia de estrategia y competencia. Desarrollado junto a Within Play, busca acercar la Antártica a las nuevas generaciones.





Para Edgardo Vega, director ejecutivo de Fundación Antártica21, la iniciativa se ha consolidado como uno de los pilares de la organización. "Ha crecido año a año y despertado el interés de comunidades de distintas partes de Chile que nos piden ser sede".

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Vega agrega que el torneo también busca crear conciencia sobre la Antártica: ILAN acerca a los jugadores a sus especies y ecosistemas, pero además invita a reflexionar sobre el rol de los seres humanos y la forma en que nos relacionamos con el planeta.

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El juego ya cuenta con reconocimiento internacional: en 2023, ILAN fue escogido como juego favorito de los jueces en la Roll a Game EXPO, una de las ferias de juegos de mesa más grandes de México y de las más importantes de Sudamérica.

Por su parte, Álvaro González, director comercial de Within Play, explicó: "nuestro objetivo es acercar la Antártica a la gente, y gracias a Antarctica21 podemos hacerlo literalmente. A través de ILAN, los jugadores conocen especies, eligen favoritas y generan conversaciones sobre biodiversidad antártica. Eso, para nosotros, es un tremendo orgullo".

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Una experiencia antártica como premio mayor





Como ganador, Ignacio Ortiz accederá a una expedición a bordo de un Aero crucero de Antarctica21 durante la temporada 2026-27. El premio, equivalente a 40 mil dólares, contempla dos cupos e incluye vuelos, alojamiento y excursiones guiadas.

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Vega describe el viaje como una travesía de alto estándar por fiordos, canales, zonas de alimentación de ballenas y sitios de nidificación de pingüinos y albatros.





Ignacio Ortiz, por su parte, valoró la oportunidad otorgada por la Fundación Antártica21 y la empresa Antarctica21, añadiendo: "Agradezco a mi colegio, a los organizadores y a mis compañeros competidores por esta experiencia. Iré a la Antártica con mi madre y espero que sea algo fabuloso".

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Quienes quieran conocer el juego pueden adquirirlo en la tienda La Fortaleza o contactando a Fundación Antártica21 a través de sus redes sociales.



