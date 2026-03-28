FERIA GOURMET SUPERA LOS 800 ASISTENTES EN PUNTA ARENAS Y PROYECTA CIERRE DE TEMPORADA EN ABRIL

Con una alta convocatoria se desarrolló la séptima Feria Gourmet de la temporada 2025-2026 en Punta Arenas, instancia organizada por la municipalidad que reunió a más de 800 asistentes interesados en adquirir productos frescos y de origen regional.

Durante la jornada participaron más de 22 productores locales, quienes ofrecieron alimentos como frutas, verduras y productos elaborados, en un espacio que busca promover el consumo de productos de la zona. Según información municipal, el ciclo contempla un total de nueve ferias, de las cuales restan dos por realizarse durante el mes de abril.

En paralelo a la feria, se realizaron diversas actividades para la comunidad, entre ellas la entrega de 59 Tarjetas Punta Arenas y 18 Tarjetas de Integración Austral. Además, se llevó a cabo el sorteo de canastas gourmet con productos de los expositores.

En materia de salud, el operativo dispuesto en el lugar permitió la administración de 85 vacunas por parte del equipo extramural de la Corporación Municipal, junto con la realización de 37 exámenes preventivos a cargo del Cesfam Dr. Mateo Bencur.

La Feria Gourmet forma parte de una iniciativa municipal orientada a generar espacios de encuentro entre productores locales y la comunidad, además de facilitar el acceso a productos provenientes de la región.

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