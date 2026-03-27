COLUMNA DE OPINIÓN | EX CLUB HÍPICO: CUANDO LA POLÍTICA BORRA EL TRABAJO DEL ESTADO

Lo ocurrido con el proceso de expropiación del ex Club Hípico de Punta Arenas no es solo una decisión administrativa. Es una señal política clara: el nuevo gobierno ha optado por frenar un proyecto estratégico para la ciudad, aun cuando este ya contaba con sustento técnico, respaldo institucional y un avanzado nivel de gestión pública.





La solicitud del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, del desistimiento de la expropiación no responde al denominado Plan de Ajuste Fiscal. Responde a una decisión política centralista de deshacer lo avanzado durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric.



Este proyecto no apareció de un día para otro. Detrás del proceso expropiatorio del ex Club Hípico hubo meses, y en rigor, años de trabajo de equipos profesionales del MINVU y SERVIU que levantaron antecedentes, desarrollaron estudios, gestionaron alternativas, evaluaron factibilidad urbana y estructuraron una propuesta coherente con la planificación de la

ciudad.





Hubo, además, un trabajo político e institucional serio para viabilizarlo. Se presentó ante el Consejo Regional para optar a cofinanciamiento del Gobierno Regional, entendiendo que este tipo de iniciativas requiere alianzas y corresponsabilidad en el uso de recursos públicos.



Y también hubo gestión para apalancar recursos sectoriales hacia la región, en un contexto donde cada peso que llega a Magallanes se disputa y se defiende. No se trata solo de expropiar un terreno, sino de habilitar una oportunidad concreta de desarrollo urbano, con visión de futuro e impacto directo en la disponibilidad de suelo para la región.





Todo ese trabajo técnico, institucional y político, hoy se ve simplemente ignorado y eso ene consecuencias.



Frenar este proceso no es “poner una pausa”. Es desarmar una cadena completa de decisiones, esfuerzos y recursos ya comprometidos para Magallanes. Y es, también, enviar una señal preocupante al Gobierno Regional y a los actores locales, que los acuerdos alcanzados pueden quedar en nada y los recursos simplemente, perderse.



La pregunta vuelve a ser inevitable: ¿cuál es el criterio detrás de esta decisión?





Cuando se detienen proyectos de esta naturaleza, lo que se pierde no es solo tiempo. Se pierde capacidad de gestión pública. Se pierde credibilidad institucional. Se pierde una oportunidad concreta para la ciudad. Y se instala la idea de que, en Chile, incluso los proyectos bien hechos pueden caer por razones estrictamente políticas, debilitando la

capacidad del Estado de actuar con continuidad, como si cada cambio de gobierno implicara empezar de cero. Ese es el verdadero problema.



Cuando las políticas públicas se subordinan a decisiones políticas de corto plazo y centralistas, lo que se erosiona no es solo un proyecto puntual, sino la confianza en la institucionalidad. Se instala la idea de que ningún proceso está realmente asegurado, que todo puede ser revertido, incluso cuando ha avanzado conforme a la normativa y con respaldo técnico.





El ex Club Hípico no es solo un terreno. Es la evidencia de un trabajo serio del Estado que hoy se pretende desechar y que lamentablemente, deja una señal clara: se ha optado por retroceder. Y en una región como Magallanes, donde cada avance cuesta el doble, desechar este trabajo no es solo un error, es una irresponsabilidad que hace perder a la ciudadanía.

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​Marco Uribe Saldivia

Arquitecto

Ex Seremi MINVU Magallanes y Antártica Chilena.

