PTI AGROALIMENTOS DE MAGALLANES AVANZA EN SU SEGUNDO AÑO CON NUEVA SESIÓN DE GOBERNANZA EN INIA KAMPENAIKE

​ En dependencias de INIA Kampenaike se realizó la segunda sesión de Gobernanza del Programa Territorial Integrado (PTI) Agroalimentos de Magallanes, instancia clave para el seguimiento de las acciones del programa y la toma de decisiones estratégicas para su segundo año de ejecución.



Durante la jornada se revisaron las principales gestiones desarrolladas durante el último mes, el trabajo actualmente en curso y las actividades programadas para la segunda quincena de enero y la primera de febrero. Uno de los hitos más relevantes fue la selección de los agricultores y agricultoras que formarán parte del Piloto de Extensión, Año 2, proceso que consideró 23 postulaciones provenientes de distintos puntos de la región.



Al respecto, el gerente del PTI Agroalimentos de Magallanes, Luis Obando, destacó que finalmente fueron seleccionados 11 agricultores, correspondientes a 2 de Porvenir, 4 de Puerto Natales y 5 de Punta Arenas, quienes iniciarán este nuevo ciclo de acompañamiento técnico y productivo a partir de esta semana.



Desde la mirada sectorial, el director regional de INDAP y Seremi de Agricultura (s), Gabriel Zegers, relevó el rol que cumple el PTI en la articulación de los esfuerzos públicos orientados a fortalecer la producción alimentaria regional, señalando que esta iniciativa permite avanzar hacia una mayor seguridad y soberanía alimentaria, mediante la coordinación de servicios, financiamiento, conocimiento y encadenamiento comercial, con un impacto directo en el acceso a alimentos sanos y en la mejora de los ingresos de los productores locales.



Por su parte, el subdirector regional de CORFO Magallanes, Óscar Straut Bertín, señaló que el PTI Agroalimentos se enmarca en los ejes estratégicos de la institución, particularmente en el desarrollo del sector alimentos, y busca no solo incrementar la producción regional, sino también articularla con la demanda existente, especialmente del sector HORECA y del ámbito antártico, contribuyendo a un negocio agrícola más competitivo y sofisticado. Asimismo, destacó el trabajo conjunto con otros servicios públicos y actores del territorio para definir el plan de acción del programa durante 2026.



La sesión contempló además visitas técnicas a las unidades productivas de INIA Kampenaike, donde los asistentes conocieron el faro agroecológico y el semillero de papas más austral de Chile, iniciativas que reflejan el aporte de la investigación y la innovación al desarrollo agroalimentario regional. En este contexto, la directora de INIA Kampenaike, Claudia Gómez, subrayó que el instituto pone a disposición del PTI su investigación, tecnologías validadas y colecciones únicas de cultivos adaptados a las condiciones de Magallanes, fortaleciendo así las capacidades productivas locales.



Con esta segunda sesión de gobernanza, el PTI Agroalimentos de Magallanes continúa consolidando su trabajo colaborativo público-privado, avanzando en la implementación de acciones que promuevan una producción alimentaria más sostenible, con identidad territorial y proyección de futuro para la región.

