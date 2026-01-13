Punta Arenas,
13 de enero de 2026

BORIC VISITARÁ EL MAGALLANES E IRÁ AL ZARPE DEL LSDH-91 SARGENTO ALDEA DE LA ARMADA DE CHILE A LA ANTÁRTICA

​El buque Magallanes completó su construcción en Asmar Talcahuano y será lanzado al mar el primer semestre del 2026



El presidente Gabriel Boric arribará el 14 de enero a la base naval Talcahuano para efectuar una visita al buque multipropósito Magallanes que construye Astilleros y Maestranzas de la Armada (Asmar) y participar en el zarpe del buque multipropósito LSDH-91 Sargento Aldea de la Armada de Chile a la Antártica.

La Empresa Estratégica de Defensa de Chile, como publicó Infodefensa.com, recientemente alcanzó un nuevo hito en el proyecto Escotillón IV Fase 1 al completar con éxito el izaje e integración del bloque de puente de mando del buque multipropósito Magallanes, primera unidad del proyecto Escotillón IV de la Armada de Chile.

El montaje del puente de mando representó además la finalización de la fase de estructura principal. habilitando al Magallanes para avanzar hacia el proceso de outfitting que permitirá la instalación de sistemas de habitabilidad y el equipamiento integral. Respecto a su botadura al mar, está prevista para el primer semestre de 2026 y su entrega a la Armada de Chile en 2027.

En cuanto al buque multipropósito LSDH-91 Sargento Aldea, esta unidad del Comando Anfibio y Transportes Navales (Comanfitran) trasladará, en el marco de la Campaña Antártica 2025-2026, material para la construcción del nuevo muelle que se emplazará en Bahía Fildes en la isla Rey Jorge.

Esta nueva infraestructura portuaria, valorizado en más de 23.000 millones de pesos, contempla, en su primera etapa, la construcción de un muelle lineal de 27 m por 22,5 m de ancho, junto a una explanada de 1.600 m2, que servirá como base para futuras edificaciones en el continente antártico. En una etapa posterior, se considera la extensión del muelle en 28 m adicionales, alcanzando un total de 75 m de largo.

Fuente: infodefensa.com 



PRESIDENTE BORIC REAFIRMA SOLIDARIDAD CON ARGENTINA Y OFRECE AYUDA POR INCENDIOS EN LA PATAGONIA

SEGURIDAD Y PRIORIDADES SOCIALES: MARCAN APROBACIÓN DEL PROYECTO DEL SISTEMA BIOMÉTRICO ABIS

Leer Más

​El proyecto, que considera una inversión cercana a los $5.000 millones, busca incorporar tecnología multibiométrica —huellas dactilares, reconocimiento facial y registros de voz— para fortalecer los controles de identidad en los distintos puntos de ingreso a la región, incluyendo accesos aéreos, terrestres, marítimos y operativos móviles.

COMENZARON LOS OPERATIVOS DE VERANO DE LA CLÍNICA VETERINARIA MÓVIL MUNICIPAL

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BORIC VISITARÁ EL MAGALLANES E IRÁ AL ZARPE DEL LSDH-91 SARGENTO ALDEA DE LA ARMADA DE CHILE A LA ANTÁRTICA

PATAGONIA FIGHT Y EL RETORNO DE LAS MMA A PUNTA ARENAS

AMIGO DE LA FAMILIA 11 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

REPORTAN AUMENTO DE PERSONAS EXPULSADAS DEL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE