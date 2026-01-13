BORIC VISITARÁ EL MAGALLANES E IRÁ AL ZARPE DEL LSDH-91 SARGENTO ALDEA DE LA ARMADA DE CHILE A LA ANTÁRTICA

El presidente Gabriel Boric arribará el 14 de enero a la base naval Talcahuano para efectuar una visita al buque multipropósito Magallanes que construye Astilleros y Maestranzas de la Armada (Asmar) y participar en el zarpe del buque multipropósito LSDH-91 Sargento Aldea de la Armada de Chile a la Antártica.

La Empresa Estratégica de Defensa de Chile, como publicó Infodefensa.com, recientemente alcanzó un nuevo hito en el proyecto Escotillón IV Fase 1 al completar con éxito el izaje e integración del bloque de puente de mando del buque multipropósito Magallanes, primera unidad del proyecto Escotillón IV de la Armada de Chile.

El montaje del puente de mando representó además la finalización de la fase de estructura principal. habilitando al Magallanes para avanzar hacia el proceso de outfitting que permitirá la instalación de sistemas de habitabilidad y el equipamiento integral. Respecto a su botadura al mar, está prevista para el primer semestre de 2026 y su entrega a la Armada de Chile en 2027.

En cuanto al buque multipropósito LSDH-91 Sargento Aldea, esta unidad del Comando Anfibio y Transportes Navales (Comanfitran) trasladará, en el marco de la Campaña Antártica 2025-2026, material para la construcción del nuevo muelle que se emplazará en Bahía Fildes en la isla Rey Jorge.

Esta nueva infraestructura portuaria, valorizado en más de 23.000 millones de pesos, contempla, en su primera etapa, la construcción de un muelle lineal de 27 m por 22,5 m de ancho, junto a una explanada de 1.600 m2, que servirá como base para futuras edificaciones en el continente antártico. En una etapa posterior, se considera la extensión del muelle en 28 m adicionales, alcanzando un total de 75 m de largo.

Fuente: infodefensa.com

