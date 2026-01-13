Punta Arenas,
13 de enero de 2026

FÚTBOL SENIOR MAGALLÁNICO CIERRA SU TEMPORADA 2025 CON ALTA COMPETITIVIDAD Y SEIS FINALES

Polar en el Deporte

Julio Nuñez presidente asociación futbol senior

Con una jornada marcada por el compañerismo, la competitividad y el amor por el deporte, el fútbol senior de Magallanes cerró su temporada 2025, hecho que fue abordado en el programa Polar en el Deporte de Polar Comunicaciones, conducido por Eloy Lara Molina, junto a dirigentes y jugadores históricos del campeonato.

Durante la conversación, Julio Núñez, presidente de la Agrupación de Futbolistas Senior, destacó el término del campeonato de clausura, iniciado originalmente el 5 de diciembre de 1983, y valoró la realización de seis finales disputadas el domingo 4 de enero, calificando el cierre como “digno”, con buen nivel de juego y gran marco de público. También se reflexionó sobre lo que significa competir deportivamente después de los 50 años, manteniendo disciplina, esfuerzo físico y compromiso colectivo.

En Polar en el Deporte, jugadores como Luis Romero y José Vargas, del club Barrabases TOP 65, celebraron su sexto campeonato, resaltando el fuerte grupo humano que han construido. A ellos se sumó Guido Vega, campeón TOP 55 con el club Sokol, quien valoró la continuidad y el espíritu deportivo que caracteriza al fútbol senior en la región, así como Luis Alvarado, del club Cosal, campeón en la categoría TOP 60.

Finalmente, se abordaron los desafíos estructurales que enfrenta la agrupación, especialmente en materia de infraestructura. Julio Núñez explicó que las canchas son administradas en comodato por los futbolistas senior, sin financiamiento directo del IND, lo que obliga a realizar reparaciones provisorias mientras no exista claridad sobre futuros proyectos o un eventual traspaso formal. Pese a ello, el balance deportivo fue ampliamente positivo.

Resultados destacados del clausura 2025:

  • Senior A: campeón Buses Fernández / subcampeón C.D. Arco Iris

  • Senior B: campeón C.D. Jorge Toro / subcampeón C.D. Naval

  • TOP 43 A: campeón C.D. Asese / subcampeón C.D. Arco Iris

  • TOP 43 B: campeón C.D. Escuela Industrial / subcampeón C.D. Los Bufas

  • TOP 50: campeón C.D. Barrabases / subcampeón C.D. Jorge Toro

  • TOP 55: campeón C.D. Sokol / subcampeón C.D. Magallanes

  • TOP 60: campeón C.D. Cosal / subcampeón Delegados

  • ​TOP 65: campeón C.D. Barrabases / subcampeón C.D. Tacopa


Nicolás Gallardo, director deportivo Punta Arenas Futsal

PUNTA ARENAS FUTSAL CONSOLIDA SU IMPORTANCIA HISTÓRICA CON TÍTULO NACIONAL Y UNA FINAL ÉPICA ANTE COLO-COLO

TRES SUJETOS DETENIDOS POR HOMICIDIO FRUSTRADO A CARABINERO Y PORTE DE DROGA EN PUNTA ARENAS

El procedimiento se originó durante una fiscalización vehicular realizada por personal de la Sección Centauro.

El procedimiento se originó durante una fiscalización vehicular realizada por personal de la Sección Centauro.

Congreso Futuro 2026

CONGRESO FUTURO 2026 EN MAGALLANES INVITÓ A REFLEXIONAR SOBRE LOS DESAFÍOS QUE DEFINIRÁN EL FUTURO DE LA HUMANIDAD

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Julio Nuñez presidente asociación futbol senior

FÚTBOL SENIOR MAGALLÁNICO CIERRA SU TEMPORADA 2025 CON ALTA COMPETITIVIDAD Y SEIS FINALES

CORE RODOLFO CÁRDENAS DESTACA RENOVACIÓN DEL CONVENIO DE SALUD, PLAN PILOTO DE CONTROL BIOMÉTRICO Y OBRAS PARA TIERRA DEL FUEGO

Corrida de Corporeos

ZONA FRANCA ALBERGÓ PRIMERA CORRIDA DE CORPÓREOS EN PUNTA ARENAS

AMIGO DE LA FAMILIA 11 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

