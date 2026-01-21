21 de enero de 2026
SOKOL CROATA VA POR PROTAGONISMO EN EL ZONAL SUR
Deportes.
Sokol Croata será uno de los clubes de Magallanes que dirá presente en el Interregional Zona Sur Todo Competidor 2026, integrando el Grupo 1 del campeonato.
El conjunto puntarenense debutará el viernes 23 de enero, enfrentando a CD Javiera Carrera, en uno de los encuentros que cerrará la primera jornada en el Estadio Fiscal.
Durante la fase grupal, Sokol medirá fuerzas además con CD Seminario, CD Ferroviario y CD América, en un grupo que concentrará la mayor cantidad de jornadas nocturnas del torneo.
Con una programación intensa y partidos claves en pocos días, el equipo local buscará regularidad y resultados que le permitan pelear la clasificación.
Fuente: magallanesdeportes.cl
En la actividad, que tuvo lugar en Gloria 88, en la comuna de Las Condes -región Metropolitana-, el mandatario republicano dio a conocer los nombres que encabezarán los 25 Ministerios una vez que asuma el próximo 11 de marzo.
