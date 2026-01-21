Punta Arenas,
21 de enero de 2026

SOKOL CROATA VA POR PROTAGONISMO EN EL ZONAL SUR

Deportes.

sokolfutbol

Sokol Croata será uno de los clubes de Magallanes que dirá presente en el Interregional Zona Sur Todo Competidor 2026, integrando el Grupo 1 del campeonato.

El conjunto puntarenense debutará el viernes 23 de enero, enfrentando a CD Javiera Carrera, en uno de los encuentros que cerrará la primera jornada en el Estadio Fiscal.

Durante la fase grupal, Sokol medirá fuerzas además con CD Seminario, CD Ferroviario y CD América, en un grupo que concentrará la mayor cantidad de jornadas nocturnas del torneo.

Con una programación intensa y partidos claves en pocos días, el equipo local buscará regularidad y resultados que le permitan pelear la clasificación.

Fuente: magallanesdeportes.cl 

GASCO MAGALLANES RESPALDÓ 7ª EDICIÓN DEL NAVARINO TRAIL 2026

PRESIDENTE ELECTO JOSÉ ANTONIO KAST PRESENTA A SU GABINETE: MIRA AQUÍ EL LISTADO DE FUTUROS MINISTROS

Leer Más

​En la actividad, que tuvo lugar en Gloria 88, en la comuna de Las Condes -región Metropolitana-, el mandatario republicano dio a conocer los nombres que encabezarán los 25 Ministerios una vez que asuma el próximo 11 de marzo.

​En la actividad, que tuvo lugar en Gloria 88, en la comuna de Las Condes -región Metropolitana-, el mandatario republicano dio a conocer los nombres que encabezarán los 25 Ministerios una vez que asuma el próximo 11 de marzo.

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS DIO INICIO A LAS ESCUELAS Y TALLERES DE VERANO 2026

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

AURORAS AUSTRALES VUELVEN A ILUMINAR EL CIELO DE MAGALLANES

DIPUTADO CARLOS BIANCHI OFICIÓ A EDUCACIÓN POR RETRASO EN PAGO PREVISIONAL EN SLEP MAGALLANES Y CONFIRMÓ CONTACTO CON AUTORIDADES CENTRALES

INTERVENCIÓN DE EE.UU. EN VENEZUELA REABRE EL DEBATE SOBRE PODER, DERECHO INTERNACIONAL Y GEOPOLÍTICA

