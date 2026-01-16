Punta Arenas,
16 de enero de 2026

SEREMI ANDRO MIMICA INFORMA DEL PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL EN MAGALLANES, OBRAS VIALES EN NATALES Y "MIL AVANCES" DEL GOBIERNO

Buenos días región.

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el seremi de Gobierno, Andro Mimica Guerrero, conversó con la ciudadanía para informar sobre una serie de avances relevantes impulsados por el Gobierno en materia habitacional, infraestructura y desarrollo económico y social, tanto a nivel regional como nacional.

En el ámbito de la vivienda, la autoridad destacó el significativo progreso del Plan de Emergencia Habitacional, el cual a nivel nacional alcanza un 95% de avance respecto de la meta de 260 mil viviendas comprometidas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, este esfuerzo se ha traducido en la entrega de 4.019 soluciones habitacionales durante el periodo presidencial, permitiendo cumplir y superar la meta regional definida. Solo durante el año 2025, 1.353 familias de las provincias de Magallanes, Última Esperanza y Antártica Chilena accedieron a una vivienda, impactando directamente en la calidad de vida de miles de personas.

Asimismo, Mimica relevó la reciente inauguración del nuevo acceso a la ciudad de Puerto Natales por Avenida Última Esperanza, una obra largamente esperada por la comunidad que mejora de manera sustantiva la conectividad y la seguridad vial. El proyecto consideró una inversión superior a los 7.500 millones de pesos y busca fortalecer la infraestructura urbana, aportando al desarrollo local y al bienestar de quienes transitan diariamente por este sector.

Durante la entrevista, el seremi también abordó la presentación de los mil avances económicos y sociales impulsados por el Gobierno, destacando que el país muestra indicadores positivos respecto de años anteriores. Entre los principales logros, se resaltó la reducción de la inflación en 10 puntos porcentuales, alcanzando en 2025 el nivel más bajo de los últimos cinco años y retornando a la meta cercana al 3%. A ello se suma el aumento progresivo del salario mínimo, que llegará hasta los 539 mil pesos en 2026, junto con un subsidio estatal que supera los 200 mil millones de pesos para proteger a más de 150 mil micro, pequeñas y medianas empresas.


GOBIERNO INVERTIRÁ US$42 MILLONES EN CENTRO ANTÁRTICO INTERNACIONAL EN PUNTA ARENAS

