TODOS PUEDEN VOTAR: PINGÜINO DE HUMBOLDT PODRÍA SER DECLARADO MONUMENTO NATURAL

Durante la jornada del 13 de enero, el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) realizó un llamado a la ciudadanía para participar en una consulta ciudadana con el objetivo de declarar al pingüino de Humboldt como Monumento Natural.

El proceso se realizará de forma online mediante el Portal de consultas ciudadanas del Ministerio de Medio Ambiente, pero también se encontrará habilitado en la Oficina de Partes del Medio Ambiente o en las Secretarías Regionales Ministeriales del Medio Ambiente a lo largo de todo el territorio nacional y se encontrará habilitado hasta el 30 de enero.

Durante estos últimos 51 años, esta especie ha disminuido entre un 50% y un 80%, afectada principalmente por la pesca de enmalle, la sobreexplotación de sardina, brotes de influenza aviar y efectos climáticos adversos que redujeron la disponibilidad de alimento.

​La medida busca impulsar los esfuerzos de protección de esta especie, dado que durante el año 2025, tras el último Proceso de Clasificación de Especies Silvestres realizado por el Ministerio de Medio Ambiente, determinara que el pingüino de Humboldt pasara a convertirse en una especie "en peligro" en Chile que principalmente habita desde las costas de Arica hasta Chiloé.







