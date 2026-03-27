ARTISTA URBANO MAGALLÁNICO LEWIS SOMES MARCA HITO AL MOSTRAR SUS ÉXITOS EN CASA PARLANTE EN VIÑA DEL MAR

Un hito marcó el artista y productor magallánico Lewis Somes al presentarse durante el mes de febrero en Casa Parlante en la ciudad de Viña del Mar, instancia en la que estreno su DJ SET único en Chile, con grandes éxitos que lo han posicionado.

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2025 fue un año lleno de éxitos para Lewis Somes en la escena musical al conquistar con sus producciones el mercado internacional, Casa Parlante en Viña del Mar fue para mostrar otra faceta artística desarrollada por Lewis, hasta ahora quizás un poco desconocida, pero que siempre ha estado presente durante sus más de 15 años de carrera musical.



Casa Parlante es una plataforma de streaming que surgió al amparo del género musical del hip hop, pero que ha permitido el desarrollo de otros grandes proyectos musicales de Chile, transformándose en una vitrina y trampolín para artistas nacionales de diversos géneros de la música.



Cabe destacar que esta es la primera vez que un artista magallánico se presenta en solitario en Casa Parlante, en esta ocasión cerrando el de los DJ Sets de la Casa de Verano de Sprite en Viña del Mar. Una nueva serie de videoclips grabados , .



Para el artista urbano magallánico, quien no había tenido la oportunidad de mostrar ante el mundo su DJ SET con sus grandes éxitos, Casa Parlante fue un gran espacio para dar a conocer este trabajo inédito, logrando un momento único y mágico que describe como: “Fue una experiencia increíble, hace mucho tiempo que quería presentar mi show frente a

la gente. Aparte del show, es un poco mostrar el recorrido de mi trayectoria como productor desde los temas más antiguos a los más modernos, los que hoy suenas por todo el mundo. Y contento del recibimiento del público, que les haya gustado la mezcla y el dj set, lo que me ha permitido ya empezar a presentarme en otros lados de Chile gracias a Dios.”



Lo vivido disponible desde Sábado 28 de Febrero en el canal oficial de Casa Parlante en YouTube. Para Lewis Somes y el equipo de LS Music, marca el hito de lanzamiento de los shows de DJ SET exclusivos y únicos, lo que desde ya proyecta próximos meses giras a distintos lugares del país y del exterior. Este 28 de Marzo, Club K recibe a Lewis Somes con su Dj Set exclusivo y puedes encontrar los tickets por Toliv.com.

