CONCEJALES DE MAGALLANES EXPRESAN PREOCUPACIÓN POR FUTURO DE RECURSOS DEL PEDZE TRAS REUNIÓN CON DELEGADA PRESIDENCIAL

Concejales representantes de los distintos concejos municipales de la Región de Magallanes manifestaron su preocupación respecto al futuro de los recursos del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), en el marco de una reunión sostenida con la delegada presidencial regional, Ericka Farías.

El encuentro se desarrolló en la comuna de San Gregorio, durante la sesión mensual de la Asociación de Municipalidades de Magallanes, instancia en la que participaron representantes de los diez concejos comunales de la región. En la oportunidad, las autoridades locales expusieron sus inquietudes frente a los cambios en la modalidad de financiamiento del plan.

Durante la reunión, realizada de manera telemática, la delegada explicó que para 2026 se contemplaba una asignación cercana a los 48 mil millones de pesos, pero que el mecanismo de entrega fue modificado. En ese contexto, se indicó que durante el primer semestre se distribuirán cerca de 25 mil millones de pesos, destinados a proyectos en ejecución, mientras que una segunda entrega quedará sujeta al avance en el uso de los recursos.

Los concejales señalaron que, si bien la exposición permitió aclarar parte de las dudas, persisten interrogantes respecto a los criterios de priorización de proyectos, especialmente en iniciativas relacionadas con alcantarillado y electrificación en sectores rurales, que podrían verse postergadas.

Ante este escenario, la delegada presidencial se comprometió a coordinar una nueva instancia de trabajo con la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), con el objetivo de abordar en detalle las inquietudes planteadas por los representantes comunales.





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