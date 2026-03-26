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26 de marzo de 2026

PUNTA ARENAS REGISTRÓ LA TEMPERATURA MÁS BAJA EN LO QUE VA DEL 2026

La comuna se encamina, además, hacia un récord histórico de precipitaciones.

puntaarenas

Con una temperatura que descendió hasta los 0,7 grados Celsius a las ocho de la mañana, la ciudad de Punta Arenas registró hoy la jornada más fría en lo que va del año. Esta condición climática se ha visto acompañada de intensas precipitaciones que ya suman 12,2 milímetros de agua caída durante el día.

Esta información fue proporcionada por el climatólogo del Instituto de la Patagonia, Nicolás Butorovic Alvarado. Según el investigador de la Universidad de Magallanes (UMAG), estas cifras tienen mucha relevancia para el registro histórico de la región.

"Llevamos 99,7 (milímetros) en marzo. Mira, con 12 milímetros más que caigan hasta el 31 de marzo, tendríamos el récord y este sería el marzo más lluvioso en 56 años de la estación Jorge Schytte", explicó Butorovic respecto a la inusual pluviosidad del mes.

Sobre la naturaleza del fenómeno actual, el también docente de la UMAG detalló que se trata de una "situación inestable con abundante agua nieve, incluso nieve en sectores altos de la ciudad", condición que se mantendrá hasta la madrugada del jueves, entre las 01:00 y 02:00 horas, debido a que la isoterma cero bajó considerablemente.

Finalmente, Butorovic adelantó que el sistema frontal tendrá un nuevo pulso próximamente, pues los datos indican que "mañana jueves debería llover entre las 6 de la tarde y la madrugada del viernes".


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