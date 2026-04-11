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11 de abril de 2026

AUTORIDADES REFUERZAN LLAMADO A VACUNACIÓN DE INVIERNO EN MAGALLANES CON OPERATIVO EN IPS-CHILEATIENDE

​La región alcanza un 47,38% de cobertura contra la influenza y se mantiene entre las más avanzadas del país.

campañas de vacunación

En el marco de la Campaña de Vacunación de Invierno 2026, autoridades regionales participaron en un operativo extramural realizado en la sucursal IPS–ChileAtiende de Punta Arenas, con el objetivo de acercar la inmunización a la comunidad y reforzar la protección frente a virus respiratorios.

La actividad contó con la participación de la delegada presidencial regional, Ericka Farías; el seremi de Salud, Fabián Barrientos; el seremi de Gobierno, Ángel Roa; la directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yáñez; el jefe del área de Salud de la Cormupa, Víctor Fuentes; y el director regional (s) del IPS, José Pérez. Durante la jornada, las autoridades destacaron la importancia de la vacunación como una herramienta preventiva, gratuita y segura.

Desde el sector salud informaron que Magallanes alcanza una cobertura de 47,38% en vacunación contra la influenza, equivalente a 46.486 personas, posicionándose en el segundo lugar a nivel nacional. Asimismo, señalaron que en la semana epidemiológica N°13 cerca del 30% de las consultas de urgencia correspondieron a causas respiratorias, con predominio de rinovirus y SARS-CoV-2.

Las autoridades reiteraron el llamado a que los grupos objetivo accedan a la vacunación, entre ellos personas mayores de 60 años, enfermos crónicos, lactantes desde los seis meses, estudiantes hasta quinto básico, trabajadores de la educación, gestantes y personal de salud. Además, se informó que existen puntos de vacunación habilitados en toda la red asistencial, incluyendo CESFAM, hospitales, postas rurales y operativos extramurales en distintos sectores.

La actividad se enmarca en las estrategias del Ministerio de Salud para ampliar el acceso a la vacunación contra influenza, Covid-19 y Virus Respiratorio Sincicial, especialmente en grupos de mayor riesgo, previo al aumento estacional de enfermedades respiratorias.


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