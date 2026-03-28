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28 de marzo de 2026

PUNTA ARENAS FUTSAL DERROTÓ 3-1 A MAGALLANES Y SUMÓ SU SEGUNDO TRIUNFO EN EL CAMPEONATO

​El equipo local alcanzó los 6 puntos tras imponerse en la cuarta fecha del torneo de Primera ante un Gimnasio Fiscal con alta asistencia.

Punta Arenas vs Magallanes

Con un Gimnasio Fiscal lleno, Punta Arenas Futsal se impuso por 3-1 frente a Magallanes en duelo válido por la cuarta fecha del Campeonato de Primera, sumando así su segundo triunfo en la competencia.

El conjunto local, conocido como “el equipo de todos”, logró quedarse con los tres puntos en un partido disputado ante su público, alcanzando un total de 6 unidades en la tabla del torneo.

Los goles del triunfo fueron obra de Pitter Sierpe, quien anotó en dos oportunidades, y Azahel Uribe, sellando la victoria para el cuadro puntarenense.

Con este resultado, Punta Arenas Futsal se prepara para su próximo desafío, donde deberá enfrentar a Coquimbo Unido en una nueva fecha del campeonato.


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