ESTATUTO PYME PERMITE A MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EJERCER DERECHOS COMO CONSUMIDORAS EN CHILE

La Ley del Consumidor, en conjunto con la Ley 20.416, conocida como Estatuto Pyme, establece que las micro y pequeñas empresas (MIPES) pueden actuar como consumidoras al momento de adquirir productos o contratar servicios con otros proveedores. Esta normativa busca resguardar sus derechos en relaciones comerciales donde también pueden verse afectadas por incumplimientos.

En este contexto, las MIPES tienen derecho a recibir información veraz y oportuna, a que se respete lo ofrecido por parte de los proveedores y a exigir productos o servicios de calidad. Estas garantías forman parte de las disposiciones de la Ley del Consumidor, que se aplican de manera específica a este tipo de empresas en sus procesos de compra.

Asimismo, en caso de conflictos, las micro y pequeñas empresas pueden ejercer acciones legales directamente ante el Juzgado de Policía Local correspondiente, e incluso organizarse para presentar acciones colectivas cuando se cumplan los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Sin embargo, la legislación también establece que las MIPES mantienen sus obligaciones frente a los consumidores cuando actúan como proveedoras. En ese rol, deben cumplir con la entrega de información clara, respetar sus promesas comerciales y responder ante eventuales incumplimientos, considerando además que la ley contempla atenuantes según su capacidad económica.





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