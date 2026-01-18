Punta Arenas,
18 de enero de 2026

LUNA LIDERA LOS NOMBRES MÁS INSCRITOS DE PERROS Y GATOS EN CHILE

​El Programa de Tenencia Responsable dio a conocer el ranking 2025 de nombres de mascotas, destacando a Luna como el más inscrito en perros y gatos a nivel nacional.

Tenencia Responsable

Durante esta semana, el Programa de Tenencia Responsable dio a conocer cuáles fueron los nombres más inscritos en Chile para perros y gatos. En esta ocasión, el ranking fue encabezado por Luna, liderando en ambas categorías.

Este programa, perteneciente a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, entregó los resultados a través de sus redes sociales.

Según datos oficiales, en el ranking 2025 en la categoría de perros, Luna encabezó la lista, seguida por Kira, Canela, Princesa y Rocky. Mientras que en gatos el primer lugar también fue para Luna, seguido de Pelussa, Kitty, Tom y Michi.

Los datos anteriores recalcan el fortalecimiento del Registro Nacional de Mascotas, cuyo propósito es aumentar la tenencia responsable de mascotas y animales de compañía del país, mediante la entrega de financiamiento a servicios veterinarios municipales y otras entidades, sumado al apoyo a la labor de las organizaciones de protección animal sin fines de lucro.

Para el registro de nombre, los animales deben contar previamente con un microchip que cumpla con la norma ISO 11784, es decir, contar con un código único de 15 dígitos o dispositivos externos de identificación.

El trámite puede realizarse en línea o de forma presencial en la municipalidad correspondiente y, una vez aprobado, se hace la entrega de una licencia de registro oficial.


TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS: MUNICIPIOS DE MAGALLANES REFUERZAN OPERATIVOS Y LLAMAN AL CUIDADO ANIMAL

SEREMI DE LA MUJER LANZA CONVOCATORIA A “MUJERES DESTACADAS DE MAGALLANES” EN EL MARCO DEL 8M 2026

CHILE Y BOLIVIA REFUERZAN RELACIÓN BILATERAL CON ACUERDOS COMERCIALES, TURÍSTICOS Y FRONTERIZOS