Punta Arenas,
21 de enero de 2026

SAG REGIÓN DE MAGALLANES LLAMA A INFORMAR Y CUMPLIR LA NORMATIVA SANITARIA EN EVENTOS ECUESTRES DE VERANO

​La trazabilidad, la bioseguridad y la prevención de enfermedades son claves para proteger el patrimonio sanitario regional y el bienestar de los equinos.

sagcaballosverano

Durante la temporada estival, cuando aumentan los eventos ecuestres y actividades costumbristas en distintas comunas de la región, SAG región de Magallanes hace un especial llamado a organizadores/as, propietarios/as, tenedores/as y participantes del mundo ecuestre a informar al Servicio y cumplir la normativa sanitaria vigente que regula la concentración, traslado y participación de equinos en este tipo de encuentros.


Esta acción se enmarca en las medidas preventivas adoptadas en la región frente a la Anemia Infecciosa Equina (AIE), una enfermedad grave que, si bien no presenta casos positivos en la región, si ha sido detectada en la zona centro-sur, concentrándose principalmente en équidos destinados a competir en carreras a la chilena.


Gabriel Zegers Müller, seremi (s) de Agricultura de Magallanes, explicó que "estas medidas buscan prevenir la introducción y propagación de enfermedades, proteger el bienestar de los animales y resguardar la continuidad de actividades profundamente arraigadas en la identidad rural y cultural de la región. Informar oportunamente al Servicio la realización de rodeos, carreras a la chilena, jineteadas, enduros, exhibiciones u otros eventos con concentración de equinos permite dar cumplimiento a la normativa vigente, orientar a las personas responsables y asegurar que las actividades se desarrollen de manera segura."


Por su parte el director regional (s) de SAG Magallanes, Juan Francisco Álvarez Cárcamo, señaló "cada traslado equino debe cumplir con la normativa de trazabilidad, lo que significa que toda movilización de equinos debe realizarse, en primer término, entre establecimientos con Rol Único Pecuario (RUP) y, además, debe estar respaldada por el Formulario de Movimiento Animal (FMA), que es el documento oficial que ampara cada desplazamiento. A esto se suma que, en eventos ecuestres y costumbristas, competencias o exhibiciones, todos los equinos deben contar con su vacunación contra la Influenza Equina al día."


Como parte de las medidas preventivas frente a la AIE, Magallanes ha establecido la obligación de identificación individual de los equinos mediante microchip, especialmente cuando ingresan a la región o participan en eventos con concentración de animales. Esta identificación permite asociar cada muestra sanitaria con un animal específico y actuar con rapidez ante cualquier sospecha de enfermedad.


Cabe señalar que la Anemia Infecciosa Equina afecta exclusivamente a caballos, yeguas, burros y mulas, no tiene cura, vacuna ni tratamiento, y puede provocar cuadros severos e incluso la muerte del animal. La principal vía de transmisión está asociada al uso compartido de instrumentos contaminados con sangre, como agujas, jeringas, elementos cortopunzantes. Aunque no afecta a las personas, sí representa un alto riesgo para la actividad ecuestre y el patrimonio sanitario regional.



 

Finalmente, desde SAG Magallanes reiteran el llamado a propietarios/as, tenedores/as, organizadores/as y participantes de actividades ecuestres a informarse y planificar con anticipación. En el caso de los rodeos, se debe solicitar autorización por escrito a la Dirección Regional del SAG, donde se detallan los requisitos sanitarios necesarios para su realización. Para otras exhibiciones o eventos ecuestres, es de relevancia notificar a las oficinas provinciales del Servicio la fecha y el lugar de la actividad, con el objetivo de coordinar las fiscalizaciones y resguardar el cumplimiento de la normativa.


 

Para consultas o mayor información sobre esta u otras materias de competencia SAG, escríbanos a [email protected]

 


IQUIQUE SERÁ SEDE DE LA ESCUELA DE VERANO 2026 DE LA ACHM SOBRE ECONOMÍA CIRCULAR Y GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

PRESIDENTE ELECTO JOSÉ ANTONIO KAST PRESENTA A SU GABINETE: MIRA AQUÍ EL LISTADO DE FUTUROS MINISTROS

CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA PLAN INTEGRAL PARA RESGUARDAR HUMEDALES URBANOS DE PUNTA ARENAS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

tallerbibliotecamunicipal

TALLER PARTICIPATIVO PRESENTÓ PROYECTO DE CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LAGUNA BLANCA

borickastincendios

INCENDIOS EN ÑUBLE Y BIOBÍO: PRESIDENTE BORIC ANUNCIA COORDINACIÓN Y REUNIÓN CON KAST