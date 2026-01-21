IBÁÑEZ SALE A MEDIR SU JERARQUÍA EN EL ZONAL SUR

CD Presidente Ibáñez será otro representante de Magallanes en el Grupo 2 del Interregional Zona Sur Todo Competidor 2026, cuyos partidos se disputarán en el Estadio La Bombonera.

El elenco ibañista debutará el sábado 24 de enero, enfrentando a CD Independiente, en el segundo encuentro de la jornada inaugural del grupo.

Posteriormente, Ibáñez deberá medirse con CD Royal y CD Cofre, completando su participación en la fase grupal el martes 27 de enero, cuando enfrente a Cofre en horario nocturno.

El equipo buscará aprovechar la localía para sumar puntos clave en un grupo compacto y de calendario ajustado.

Fuente: magallanesdeportes.cl

