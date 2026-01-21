Punta Arenas,
21 de enero de 2026

IBÁÑEZ SALE A MEDIR SU JERARQUÍA EN EL ZONAL SUR

Deportes.

club+deportivo+presidente-ibañez

CD Presidente Ibáñez será otro representante de Magallanes en el Grupo 2 del Interregional Zona Sur Todo Competidor 2026, cuyos partidos se disputarán en el Estadio La Bombonera.

El elenco ibañista debutará el sábado 24 de enero, enfrentando a CD Independiente, en el segundo encuentro de la jornada inaugural del grupo.

Posteriormente, Ibáñez deberá medirse con CD Royal y CD Cofre, completando su participación en la fase grupal el martes 27 de enero, cuando enfrente a Cofre en horario nocturno.

El equipo buscará aprovechar la localía para sumar puntos clave en un grupo compacto y de calendario ajustado.

Fuente: magallanesdeportes.cl

dalivoreterovic

CONCEJAL DALIVOR ETEROVIC ABORDA CIERRE DE LA CASA AZUL DEL ARTE Y ANALIZA CONFORMACIÓN DEL GABINETE DE KAST EN POLAR COMUNICACIONES

REFORZANDO LA CULTURA PREVENTIVA: VECINOS DE PUNTA ARENAS RECIBEN KITS DE EMERGENCIA ENERGÉTICA "SIEMPRE LISTOS"

​La capital regional se suma así al resto de las comunas de Magallanes que ya han recibido estos kits de resiliencia energética, que complementan la entrega de 310 unidades destinadas a la región.

SEREMITT INFORMÓ EL DESVÍO PARA TRANSPORTE MAYOR POR PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA BULNES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

IMG_3883

AURORAS AUSTRALES VUELVEN A ILUMINAR EL CIELO DE MAGALLANES

NADADORA PAULA BRAVO RELATA HISTÓRICA TRAVESÍA POR EL ESTRECHO DE MAGALLANES

