21 de enero de 2026
IBÁÑEZ SALE A MEDIR SU JERARQUÍA EN EL ZONAL SUR
Deportes.
CD Presidente Ibáñez será otro representante de Magallanes en el Grupo 2 del Interregional Zona Sur Todo Competidor 2026, cuyos partidos se disputarán en el Estadio La Bombonera.
El elenco ibañista debutará el sábado 24 de enero, enfrentando a CD Independiente, en el segundo encuentro de la jornada inaugural del grupo.
Posteriormente, Ibáñez deberá medirse con CD Royal y CD Cofre, completando su participación en la fase grupal el martes 27 de enero, cuando enfrente a Cofre en horario nocturno.
El equipo buscará aprovechar la localía para sumar puntos clave en un grupo compacto y de calendario ajustado.
Fuente: magallanesdeportes.cl
REFORZANDO LA CULTURA PREVENTIVA: VECINOS DE PUNTA ARENAS RECIBEN KITS DE EMERGENCIA ENERGÉTICA "SIEMPRE LISTOS"
La capital regional se suma así al resto de las comunas de Magallanes que ya han recibido estos kits de resiliencia energética, que complementan la entrega de 310 unidades destinadas a la región.
La capital regional se suma así al resto de las comunas de Magallanes que ya han recibido estos kits de resiliencia energética, que complementan la entrega de 310 unidades destinadas a la región.