DESARROLLAN RECUBRIMIENTO NATURAL PARA PROTEGER FRUTA DE EXPORTACIÓN EN CHILE

Un equipo del Centro de Biotecnología y Bioingeniería (CeBiB) de la Universidad de Chile está desarrollando un recubrimiento natural para proteger fruta de exportación frente a hongos postcosecha. La iniciativa busca reducir el uso de fungicidas sintéticos sin afectar la calidad del producto durante su traslado, que puede extenderse por hasta 50 días hacia mercados internacionales.

El proyecto se basa en el uso de microorganismos extremófilos provenientes del desierto de Atacama, capaces de sobrevivir en condiciones adversas y actuar como barrera frente a patógenos. La formulación corresponde a un recubrimiento biodegradable aplicado sobre la fruta, con el objetivo de inhibir el crecimiento de hongos como Botrytis, Penicillium y Colletotrichum.

Según explicó el investigador Diego Sandoval, la propuesta combina en un solo producto dos funciones: retrasar la maduración y proteger la fruta. El trabajo incluye la identificación de moléculas bioactivas, el desarrollo de extractos compatibles y su validación en condiciones reales de postcosecha, comparando su desempeño con fungicidas convencionales.

Los avances del estudio han permitido identificar tres cepas con alta actividad antifúngica, entre un total de doce analizadas. Además, se observó que bajo ciertas condiciones de estrés estos microorganismos incrementan su capacidad de generar compuestos que refuerzan su acción frente a patógenos.

La investigación también considera su aplicación en la industria frutícola, proyectando que el recubrimiento pueda incorporarse en procesos de envasado sin modificaciones relevantes. El proyecto, liderado por los investigadores Juan Asenjo y Bárbara Andrews, cuenta con financiamiento de ANID y la participación de la empresa AgroFresh, y se encuentra en su etapa final, con cierre previsto para septiembre.





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