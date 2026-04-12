INVESTIGACIÓN DESARROLLA CULTIVOS 3D PARA AVANZAR EN TERAPIAS REGENERATIVAS

Un proyecto de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) está desarrollando un sistema de cultivo celular en 3D orientado a optimizar la producción de vesículas extracelulares derivadas de células madre, con potencial aplicación en terapias regenerativas como el tratamiento de la osteoartritis.

La iniciativa es liderada por la académica de la Escuela de Ingeniería Bioquímica, Paloma Fuentes, y se enmarca en un proyecto Fondecyt de Posdoctorado financiado por ANID. El estudio propone el uso de cultivos tridimensionales y reprogramación metabólica para simular de mejor forma las condiciones del organismo humano.

Actualmente, las células madre se cultivan en superficies planas, lo que limita su crecimiento y reduce la eficiencia en la producción de vesículas extracelulares. Estas estructuras cumplen funciones de mensajería biológica y son relevantes en procesos de reparación celular, aunque su producción a gran escala sigue siendo un desafío.

El proyecto plantea un sistema de cultivo en perfusión que permite un flujo constante de nutrientes y la eliminación de desechos, lo que busca mejorar la eficiencia del proceso y facilitar su escalamiento a nivel industrial. Según la investigadora, esto permitiría reducir costos y avanzar hacia terapias más accesibles.

La investigación contempla además un proceso en dos etapas, que incluye la expansión celular y una posterior modificación controlada del metabolismo para estimular la liberación de vesículas. El trabajo cuenta con colaboración de distintas universidades nacionales y se orienta a futuras aplicaciones clínicas.

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