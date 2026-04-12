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12 de abril de 2026

PRIMERA CUOTA DE CONTRIBUCIONES 2026 PODRÁ PAGARSE HASTA EL 30 DE ABRIL

​La Tesorería General de la República llamó a cumplir con esta obligación, destacando su aporte al financiamiento de los municipios.

pago de contribuciones

La Tesorería General de la República informó que ya se encuentran disponibles las cuotas correspondientes al pago de contribuciones de bienes raíces 2026, cuyo primer vencimiento está fijado para el próximo 30 de abril. En ese contexto, la institución reiteró el llamado a las y los contribuyentes a realizar el trámite dentro de los plazos establecidos.

Para facilitar el proceso, se recomendó utilizar el sitio web institucional, donde existe un sistema de pago en línea disponible las 24 horas, que permite cancelar la cuota correspondiente o incluso realizar el pago anual en una sola operación. Esta alternativa busca evitar desplazamientos y agilizar el cumplimiento de la obligación.

Asimismo, quienes prefieran realizar el pago de forma presencial pueden hacerlo en sucursales bancarias, Sencillito o CajaVecina, presentando el aviso de recibo de contribuciones, documento que también puede obtenerse en línea o en oficinas de la institución y puntos de atención de ChileAtiende.

El Tesorero General de la República, Hernán Nobizelli, destacó que este aporte permite financiar servicios municipales en las 345 comunas del país, beneficiando especialmente a aquellas con menores ingresos. Además, se reiteró el llamado a personas mayores en situación de vulnerabilidad a informarse sobre posibles beneficios o rebajas disponibles.


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