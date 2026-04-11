PARADERO MINA LORETO RETOMA HORARIO HABITUAL TRAS AJUSTES EN SU FUNCIONAMIENTO

La Municipalidad de Punta Arenas informó la implementación de un nuevo esquema de funcionamiento para el Paradero Mina Loreto, como parte de un proceso de ajuste operativo y optimización de recursos. La medida se adopta tras un periodo de marcha blanca con una nueva empresa de seguridad.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, señaló que el recinto operará desde las 7:00 hasta las 22:00 horas, en un horario ajustado al flujo de buses. Según indicó, el objetivo es mejorar las condiciones de espera de los usuarios, incorporando mayor seguridad en el lugar.

La autoridad comunal explicó que este cambio permitirá un uso más eficiente de los recursos públicos, detallando que durante 2025 el recinto registró un gasto cercano a los $85 millones en servicios básicos, mientras que los ingresos por concepto de arriendo de locales no alcanzaron el 3% de ese monto.

En esa línea, se proyecta un ahorro superior al 20%, equivalente a aproximadamente $18 millones, recursos que, según el municipio, podrán ser destinados a otras áreas. Además, se informó que se trabajará en la regularización de locatarios y en una futura licitación de espacios al interior del recinto.

Desde la administración comunal indicaron que estas medidas buscan mantener el funcionamiento del paradero bajo criterios de eficiencia, resguardando al mismo tiempo la prestación del servicio a la comunidad.

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