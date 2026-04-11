FISCALIZACIÓN CONJUNTA EN TOMAS DE PUNTA ARENAS DEJA DETENIDOS Y CONTROLES A EXTRANJEROS

Detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Punta Arenas, junto a personal de distintas unidades de la PDI, Carabineros de Chile y el seremi de Seguridad Pública, realizaron este jueves una fiscalización en las tomas “Las Etnias” y “Lautaro”, ubicadas en el sector norponiente de Punta Arenas.

Según informó el seremi de Seguridad Pública, Ronald Lórez Rivas, el operativo permitió fiscalizar a 36 ciudadanos extranjeros, además de recopilar información en terreno. En el procedimiento, dos ciudadanos chilenos fueron detenidos por mantener órdenes pendientes, mientras que un ciudadano extranjero fue denunciado por infracción a la Ley de Migración.

En total, se controló a 47 personas, de las cuales 36 correspondían a ciudadanos extranjeros de distintas nacionalidades. El prefecto inspector Carlos Vásquez Palma, jefe de la Región Policial de Magallanes y de la Antártica Chilena, señaló que la fiscalización tuvo como objetivo detectar personas en situación migratoria irregular y prófugos de la justicia.

Por su parte, el general Marco Alvarado Díaz, jefe de la Zona Magallanes de Carabineros, indicó que durante el operativo también se realizaron controles de identidad y vehiculares. Como resultado, además de las detenciones, se retiró un vehículo de circulación por no contar con la documentación correspondiente.

Las autoridades informaron que este tipo de fiscalizaciones se continuará realizando en el sector, en el marco de un trabajo coordinado entre las policías y la Seremi de Seguridad Pública.





