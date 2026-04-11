Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

11 de abril de 2026

FISCALIZACIÓN CONJUNTA EN TOMAS DE PUNTA ARENAS DEJA DETENIDOS Y CONTROLES A EXTRANJEROS

El operativo fue realizado por la PDI, Carabineros y la Seremi de Seguridad Pública en el sector norponiente de la ciudad.

Fiscalizaciones tomas

Detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Punta Arenas, junto a personal de distintas unidades de la PDI, Carabineros de Chile y el seremi de Seguridad Pública, realizaron este jueves una fiscalización en las tomas “Las Etnias” y “Lautaro”, ubicadas en el sector norponiente de Punta Arenas.

Según informó el seremi de Seguridad Pública, Ronald Lórez Rivas, el operativo permitió fiscalizar a 36 ciudadanos extranjeros, además de recopilar información en terreno. En el procedimiento, dos ciudadanos chilenos fueron detenidos por mantener órdenes pendientes, mientras que un ciudadano extranjero fue denunciado por infracción a la Ley de Migración.

En total, se controló a 47 personas, de las cuales 36 correspondían a ciudadanos extranjeros de distintas nacionalidades. El prefecto inspector Carlos Vásquez Palma, jefe de la Región Policial de Magallanes y de la Antártica Chilena, señaló que la fiscalización tuvo como objetivo detectar personas en situación migratoria irregular y prófugos de la justicia.

Por su parte, el general Marco Alvarado Díaz, jefe de la Zona Magallanes de Carabineros, indicó que durante el operativo también se realizaron controles de identidad y vehiculares. Como resultado, además de las detenciones, se retiró un vehículo de circulación por no contar con la documentación correspondiente.

Las autoridades informaron que este tipo de fiscalizaciones se continuará realizando en el sector, en el marco de un trabajo coordinado entre las policías y la Seremi de Seguridad Pública.



Karim Bianchi

CARABINEROS TENDRÁ PRESENCIA PERMANENTE EN EL HOSPITAL CLÍNICO DE PUNTA ARENAS TRAS GESTIONES DEL SENADOR KARIM BIANCHI

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CARABINEROS TENDRÁ PRESENCIA PERMANENTE EN EL HOSPITAL CLÍNICO DE PUNTA ARENAS TRAS GESTIONES DEL SENADOR KARIM BIANCHI

Leer Más

La medida fue instruida por el Ministerio de Seguridad Pública tras un aumento de hechos de violencia en el principal recinto asistencial de la Región de Magallanes.

La medida fue instruida por el Ministerio de Seguridad Pública tras un aumento de hechos de violencia en el principal recinto asistencial de la Región de Magallanes.

Karim Bianchi
nuestrospodcast
Pablo Vargas

PERIODISTA MAGALLÁNICO PABLO VARGAS ES RECONOCIDO A NIVEL MUNDIAL EN LOS PREMIOS AIPS DE PERIODISMO DEPORTIVO

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
Patagonia Rural

SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE FRUTILLA BUSCA IMPULSAR LA AGRICULTURA EN MAGALLANES CON INNOVACIÓN Y NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Controles Sernapesca

CONTROLES DE SERNAPESCA Y RED SUSTENTA PERMITEN DETECTAR 84,1 TONELADAS DE PRODUCTOS DEL MAR ILEGALES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
LANZAMIENTO FONDOS PUNTA ARENAS (1)

FONDOS CONCURSABLES ENAP IMPULSA MAGALLANES ABRE LAS POSTULACIONES 2026