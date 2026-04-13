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13 de abril de 2026

CRITERIA: KAST SUFRE TERCERA CAÍDA EN SU APROBACIÓN Y LLEGA AL 36% ARRASTRADO POR "BENCINAZO"

Tercera caída consecutiva desde el inicio del gobierno.

KAST

Cumpliendo un mes en el cargo, la aprobación del presidente José Antonio Kast sufrió una nueva caída, llegando al 36% de aprobación (-6 puntos menos que la semana anterior), y un 49% de desaprobación (+3 puntos), siendo ésta la tercera caída consecutiva desde el inicio del gobierno.

En este contexto, un 44% evalúa como incorrecto el camino del Gobierno en cuanto a la crisis de los combustibles por la guerra entre los Estados Unidos e Irán, frente a un 35% que lo considera correcto (-3 puntos).

Un 49% atribuye el alza principalmente a factores internacionales (+7 puntos), un 38% responsabiliza al gobierno actual (+4 puntos) y un 13% al gobierno anterior (-11 puntos).

Asimismo, un 43% cree que la situación económica del país empeorará en los próximos seis meses, frente a un 23% registrado en marzo. La misma tendencia se observa en los hogares (33%) y en el empleo (36%), mientras que un 94% percibe que los precios han subido significativamente en los últimos seis meses.

Finalmente, un 75% apoya establecer sanciones para alumnos que interrumpan clases, y un 65% está de acuerdo con impedir el acceso a la gratuidad en educación superior a personas condenadas por violencia.

Fuente: biobiochile.cl

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Por su parte, la economía y empleo pasan a ser la prioridad número uno con 65%, después de años donde la seguridad era la primera prioridad y ahora queda en segundo lugar con 56%.

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