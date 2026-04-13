CRITERIA: KAST SUFRE TERCERA CAÍDA EN SU APROBACIÓN Y LLEGA AL 36% ARRASTRADO POR "BENCINAZO"

Cumpliendo un mes en el cargo, la aprobación del presidente José Antonio Kast sufrió una nueva caída, llegando al 36% de aprobación (-6 puntos menos que la semana anterior), y un 49% de desaprobación (+3 puntos), siendo ésta la tercera caída consecutiva desde el inicio del gobierno.

En este contexto, un 44% evalúa como incorrecto el camino del Gobierno en cuanto a la crisis de los combustibles por la guerra entre los Estados Unidos e Irán, frente a un 35% que lo considera correcto (-3 puntos).

Un 49% atribuye el alza principalmente a factores internacionales (+7 puntos), un 38% responsabiliza al gobierno actual (+4 puntos) y un 13% al gobierno anterior (-11 puntos).

Asimismo, un 43% cree que la situación económica del país empeorará en los próximos seis meses, frente a un 23% registrado en marzo. La misma tendencia se observa en los hogares (33%) y en el empleo (36%), mientras que un 94% percibe que los precios han subido significativamente en los últimos seis meses.

Finalmente, un 75% apoya establecer sanciones para alumnos que interrumpan clases, y un 65% está de acuerdo con impedir el acceso a la gratuidad en educación superior a personas condenadas por violencia.

Fuente: biobiochile.cl