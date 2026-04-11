FORMALIZAN A CIRUJANA DENTISTA EN PUNTA ARENAS POR LESIONES TRAS ACREDITARSE NEGLIGENCIA MÉDICA

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas formalizó a una cirujana dentista por el delito de cuasidelito de lesiones, en el marco de una investigación por presunta negligencia médica ocurrida en la capital regional. La acción se produce tras un proceso judicial que incluyó instancias civiles y penales.

En el ámbito civil, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas estableció la responsabilidad por falta de servicio del sistema de salud municipal, al acreditarse un actuar negligente durante la atención de la paciente. Según lo determinado, la profesional no habría cumplido con los estándares de cuidado exigidos, lo que derivó en daños a la afectada.

Los hechos se remontan a octubre de 2019, cuando la paciente ingresó al programa “Sonrisa de Mujer” y fue atendida en el CESFAM Mateo Bencur. Tras un tratamiento inicial, comenzó a presentar síntomas anormales en la cavidad bucal. Posteriormente, se evidenció una retracción de encías y pérdida de esmalte, lo que derivó en la pérdida de nueve piezas dentales.

De acuerdo con el Ministerio Público, los antecedentes configuran el cuasidelito de lesiones, conforme a lo establecido en los artículos 490 y 491 del Código Penal. La formalización permite avanzar en la investigación penal para determinar responsabilidades.

La representación de la víctima ha sido llevada por abogados del Estudio Jurídico Arcos. Desde la defensa, se indicó que el objetivo del proceso es esclarecer los hechos y avanzar en la determinación de responsabilidades y eventuales reparaciones.

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