SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN PRESENTA GUÍA DE SEGURIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

La Superintendencia de Educación presentó la Guía Práctica de Medidas de Seguridad en Establecimientos Educacionales frente a episodios críticos de violencia en contextos educativos. El documento está dirigido a sostenedores, directivos y comunidades educativas, con el objetivo de orientar la prevención y respuesta ante situaciones que afecten a estudiantes y funcionarios.

La guía plantea la necesidad de revisar y actualizar protocolos de convivencia y violencia escolar, además de fortalecer el Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE). Entre las medidas propuestas se incluye la creación de Comités de Seguridad para coordinar acciones preventivas y de respuesta ante emergencias.

El documento también incorpora orientaciones en materia de salud mental, recomendando acciones de acompañamiento, detección temprana de conductas de riesgo y canales de comunicación con las familias. Asimismo, establece la importancia de la coordinación con instituciones como Carabineros, municipalidades y redes asistenciales.

En cuanto a medidas operativas, se propone reforzar el control de ingreso y salida en los establecimientos, además de evaluar la implementación de sistemas de vigilancia y dispositivos de alarma, bajo criterios de resguardo y respeto a los derechos fundamentales.

La superintendenta (s) de Educación, Pamela Adriazola Rojas, señaló que la guía busca entregar herramientas para actuar frente a situaciones críticas. El documento también establece el deber de denuncia dentro de 24 horas ante hechos que puedan constituir delito y considera la aplicación de medidas disciplinarias conforme a la normativa vigente.

​

