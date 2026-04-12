CHILE CUENTA CON NUEVA POLÍTICA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN TERRITORIAL-GEOESPACIAL

La Contraloría General de la República tomó razón de la Política de Gestión de la Información Territorial-Geoespacial, un instrumento que establece lineamientos para que los organismos públicos trabajen de manera coordinada en el manejo de datos vinculados al territorio.

La iniciativa busca integrar la información geoespacial del Estado, evitando duplicidades y promoviendo el uso de datos comunes entre instituciones públicas para fortalecer la gestión pública.

Según lo informado, esta política permite mejorar la toma de decisiones mediante información precisa y actualizada sobre el territorio nacional. Esto impacta en la planificación, la transparencia y la capacidad de respuesta ante emergencias.

Asimismo, se espera que contribuya al desarrollo sostenible, al facilitar el acceso a datos relevantes sobre uso del suelo, recursos naturales y organización territorial.

Desde el Ministerio de Bienes Nacionales se indicó que los datos geoespaciales son fundamentales para la elaboración de políticas públicas basadas en evidencia, destacando la importancia de su estandarización y acceso oportuno para el Estado.

El Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), vigente desde 2006, y la Infraestructura de Datos Espaciales de Chile (IDE Chile), continúan siendo parte del marco institucional que organiza la información geográfica del país bajo coordinación del Ministerio de Bienes Nacionales.





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