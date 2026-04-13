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13 de abril de 2026

CHILEVALORA ABRE 120 CUPOS GRATUITOS EN MAGALLANES PARA CERTIFICARSE COMO INSTALADOR ELÉCTRICO CLASE D

Buenos días región.

directorachilevalora

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la directora ejecutiva de ChileValora, Ximena Rivillo Oróstica, informó a la ciudadanía sobre la apertura de un nuevo proceso de certificación de competencias laborales en la Región de Magallanes, enfocado en el perfil ocupacional de instalador/a eléctrico/a clase D.

La iniciativa contempla un total de 120 becas gratuitas, dirigidas a personas que cuenten con experiencia en el oficio, pero que no poseen un reconocimiento formal que acredite sus conocimientos. El proceso de inscripción comienza este lunes 13 de abril y forma parte del programa ChileValora Certifica Tu Experiencia, orientado a mejorar las oportunidades de empleo y desarrollo laboral.

Desde la entidad explicaron que la certificación de competencias laborales no corresponde a una capacitación, sino a una evaluación que permite comprobar si una persona cumple con estándares exigidos por el mercado en ámbitos como seguridad, planificación, gestión, labores técnicas y habilidades blandas, independiente de cómo haya adquirido dichos conocimientos o si cuenta con un título académico.

Las personas interesadas deberán postular a través del sitio web institucional www.chilevalora.gob.cl, donde encontrarán un formulario de inscripción disponible para toda la región. Aunque las evaluaciones se realizarán en la ciudad de Punta Arenas, estas tendrán una duración de un día, facilitando así la participación de postulantes.

Una vez cerrado el proceso de inscripción, se iniciará la etapa de evaluación de elegibilidad, la cual estará a cargo de centros acreditados por ChileValora. Posteriormente, estas mismas entidades ejecutarán los procesos de certificación. En la Región de Magallanes, el centro evaluador y certificador será Polac, institución con trayectoria en este tipo de procesos.

Con esta iniciativa, se busca reconocer formalmente la experiencia de trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en el área eléctrica, permitiéndoles acreditar sus competencias y mejorar sus posibilidades de inserción y movilidad en el mercado laboral.


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