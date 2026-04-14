MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS PROMULGA HISTÓRICO PLAN REGULADOR COMUNAL DE PUERTO WILLIAMS CON VISIÓN SOSTENIBLE AL 2046

En un hito clave para el desarrollo de la comuna más austral del mundo, la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos anunció la promulgación del nuevo Plan Regulador Comunal (PRC) de Puerto Williams, instrumento que guiará el crecimiento urbano de la ciudad durante los próximos 30 años.



Tras casi una década de trabajo, que incluyó estudios técnicos, evaluación ambiental y una activa participación ciudadana iniciada en 2015, este nuevo plan marca un antes y un después en la planificación territorial de la comuna, reemplazando un instrumento vigente desde 1988.



El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, destacó el proceso y su impacto para el futuro de la comuna:

“En la línea de poder contar con nuestro plan regulador es la palabra crecimiento, que lo abordamos hace 9 años atrás para trabajar en conjunto con la comunidad la necesidad que hoy requiere Puerto Williams en materia turística o de inversión y, hoy, con este concepto de comuna parque bajo la premisa de sustentabilidad”.



La capital de la Provincia Antártica Chilena y puerta de entrada a la Antártica presenta características únicas a nivel mundial. En este contexto, el nuevo PRC reconoce su condición estratégica, con una fuerte vocación científica, cultural y turística, y una estrecha relación con su entorno natural.



El instrumento incorpora criterios acordes a su ubicación en la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos, reconocida por la UNESCO, garantizando la protección de ecosistemas únicos, como turberas, bosques nativos y cuerpos de agua.



Uno de los hitos más relevantes del nuevo plan es la protección del Humedal Urbano Huairavo, declarado zona no edificable, asegurando su conservación como espacio ecológico y patrimonio natural de la ciudad.



En esta línea, la directora de SECPLAN, Johana Cárdenas, explicó los alcances técnicos del instrumento:

“Nuestro plan regulador recoge todas las normativas y leyes de humedales, reconocimiento de espacios públicos, de la cultura, patrimonio y con un crecimiento de baja densidad poblacional. No queremos edificios en altura, permitiendo altura mediana de máximo 4 pisos sólo en algunos lugares de la ciudad”.



El nuevo Plan Regulador posiciona a Puerto Williams bajo el concepto de “Ciudad Parque”, donde la naturaleza se integra como eje estructural del desarrollo urbano. Esta visión promueve una ciudad de baja densidad, con amplios espacios públicos, áreas verdes y movilidad sustentable. Se proyecta que la ciudad pase de aproximadamente 2.500 habitantes en 2026 a cerca de 5.200 en 2046, bajo un modelo de expansión responsable y planificado por etapas.



El PRC también fortalece la condición de Puerto Williams como Zona de Interés Turístico (ZOIT), habilitando el desarrollo de servicios e infraestructura turística en equilibrio con el entorno natural.



Además, contempla nuevas áreas para vivienda, comercio y equipamiento, promoviendo barrios integrados y mejorando la calidad de vida de los vecinos y vecinas.



Desde la Municipalidad destacaron que este proceso fue profundamente participativo, integrando la visión de la comunidad en la definición del futuro de la ciudad.



Con esta promulgación, Puerto Williams cuenta por primera vez con un instrumento moderno, alineado con los desafíos del siglo XXI, que permitirá orientar su crecimiento de manera equilibrada, resguardando su patrimonio natural y cultural.



