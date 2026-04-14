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14 de abril de 2026

EDUARDO MLADINIC PRIETO CELEBRA VICTORIA EN RÍO GALLEGOS TRAS IMPONERSE EN LA CATEGORÍA ACHAS

Buenos días región.

eduardomladinicprieto

El piloto puntarenense Eduardo “Lalo” Mladinic conversó en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, sobre su reciente triunfo en la categoría ACHAS, logrado el pasado domingo 5 de abril en el Autódromo José Muñiz de Río Gallegos, Argentina.

El histórico corredor se consagró ganador en el marco de una jornada automovilística que reunió a pilotos y categorías provenientes tanto de Chile como de Argentina, en un evento que se ha consolidado como una verdadera fiesta del automovilismo patagónico. La competencia estuvo marcada por la velocidad, la estrategia y el alto nivel de los participantes, quienes llegaron desde distintos puntos de la Patagonia para ser parte de una instancia deportiva que año a año suma mayor convocatoria. En esta ocasión, diversas categorías dieron vida a la jornada, fortaleciendo además la integración deportiva entre ambos países a través del deporte motor.

En este escenario, Mladinic logró un destacado desempeño en pista, lo que le permitió quedarse con el primer lugar en la categoría ACHAS, posicionándose como uno de los protagonistas de la fecha y sumando un nuevo logro a su trayectoria deportiva.




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