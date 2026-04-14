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14 de abril de 2026

EL FMI ELEVÓ AL 2,4 % SU PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO PARA CHILE EN 2026

El organismo mejoró en casi medio punto su estimación para el año y proyectó además una expansión de 2,6 % para 2027.

FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha elevado hasta el 2,4 % su proyección de crecimiento para el producto interior bruto (PIB) de Chile, lo que supone un incremento de casi medio punto con respecto al 2 % estimado anteriormente.

En su informe 'Perspectivas Económicas Mundiales' (WEO, por sus siglas en inglés), difundido este martes, el organismo internacional pronostica además una expansión en la economía del mayor productor de cobre del mundo del 2,6 % para 2027.

El FMI redujo en octubre del año pasado al 2 % su proyección para 2026, desde el 2,2 % de su cálculo previo, y luego mantuvo esa cifra en su última estimación del pasado enero.

En cuanto a la inflación, el organismo con sede en Washington calcula un crecimiento del 2,9 % para este año y del 3,3 % en 2027, mientras que pronostica un desempleo del 8,1 % y del 7,6 %, respectivamente.

Se trata de la primera proyección del organismo internacional desde que en llegó al poder José Antonio Kast, el primer mandatario de extrema derecha desde el retorno a la democracia y gran defensor del modelo neoliberal instaurado durante el régimen militar.

El exdiputado, de 60 años, prometió en campaña un "Gobierno de emergencia" para combatir la delincuencia y la migración irregular, e implementar un recorte fiscal de 6.000 millones de dólares en 18 meses.

El Gobierno presentará previsiblemente el miércoles ante el Parlamento, donde no tiene mayoría, un polémico paquete de medidas, entre las que se encuentran la reducción del impuesto para las empresas del 27 % al 23 % o la eliminación del gravamen sobre las ganancias del capital.

El PIB chileno creció un 2,5 % en 2025 y la inflación cerró en el 3,5 %, mientras que el déficit fiscal estructural fue del 3,6 % del PIB, el mayor en dos décadas.

El Banco Central redujo a finales de marzo su previsión de crecimiento para este 2026 pasando de la horquilla 2 %-3 % proyectada en diciembre a 1,5 %-2,5 %, debido al alza mundial por los precios del petróleo por la guerra en Medio Oriente.

Fuente: cooperativa.cl 

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