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14 de abril de 2026

BENCINA SUBIRÍA HASTA $85 DESDE ESTE 16 DE ABRIL: PROYECTAN QUE NUEVA ALZA DEL COMBUSTIBLE PODRÍA EXTENDERSE HASTA MAYO

Desde el sector financiero advierten que el impacto será inmediato.

bencinaschile

Expertos advierten que el alza impactaría directamente el presupuesto de los hogares y apuntan a limitaciones del MEPCO para contener la presión externa.

La nueva alza en los combustibles proyectada para este jueves en Chile no solo marcará un nuevo incremento en los precios, sino que también podría anticipar un escenario de aumentos sostenidos en las próximas semanas, en medio de la volatilidad internacional del petróleo.

El ajuste —que bordearía los $85 por litro— ocurre en un contexto de alta tensión en Medio Oriente, donde las dificultades en el tránsito por el Estrecho de Ormuz han presionado al alza el valor del crudo a nivel global, superando los 100 dólares por barril.

Desde el sector financiero advierten que el impacto será inmediato.

“Este jueves tocará enfrentar otra de las alzas más duras del último tiempo: la bencina subirá en torno a los $85 por litro. Sabemos que esto es un golpe directo y doloroso al presupuesto de las familias”, afirmó Carlos Guayara, cofundador de Trii.

El experto explicó que la dependencia de Chile respecto al petróleo importado amplifica los efectos de la crisis internacional.

“Estamos atrapados en una tormenta perfecta que se armó al otro lado del planeta”, agregó, apuntando a la incertidumbre generada por los conflictos en la región.

En paralelo, Cristian Lecaros, CEO de Inversión Fácil, puso el foco en las limitaciones internas para contener estas alzas.

“El petróleo sigue sobre los 100 dólares del barril y el MEPCO no alcanza a contener toda esa presión”, advirtió, destacando además los problemas persistentes en el flujo de crudo por el Estrecho de Ormuz.

Lecaros también proyectó que el escenario podría mantenerse en el corto plazo.

“Esto probablemente no va a terminar acá. Con este problema geopolítico, se proyectarían, lamentablemente, alzas para mayo”, señaló.

Fuente: cnnchile.com

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