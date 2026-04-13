DESTACAN PLANTA PIONERA EN SUDAMÉRICA QUE INYECTA 10 POR CIENTO DE HIDRÓGENO VERDE EN REDES DE GAS DE LA SERENA Y COQUIMBO

Actualmente la empresa Gas Valpo registra un 10% de inyección de hidrógeno verde en las redes de gas natural que abastecen a cerca de 4.600 familias de La Serena y Coquimbo, proyecto orientado a demostrar las bondades de este energético para uso domiciliario, contribuyendo al medio ambiente.

Dicha iniciativa – única en Chile y Sudamérica – motivó la visita del seremi de Energía, Fabián Páez, para constatar el funcionamiento de este innovador sistema que permite reducir las emisiones de CO2 y aportar a las metas de descarbonización del Ministerio de Energía, considerando que la Región de Coquimbo registra un avanzado desarrollo en energías renovables.

La planta comenzó con un aumento progresivo del porcentaje de inyección a hidrógeno verde, de un blending de 3,5%.

Luego de incorporar un equipo electrolizador (que permite tomar el agua y separar el hidrógeno (H2) del oxígeno (O)), se aumentó ese porcentaje al 5%. A la fecha va en un 10%, realizando las inspecciones a los clientes para evaluar el proceso. La empresa esperar llegar al 15% en el transcurso del año 2026.

La meta es lograr una mezcla compuesta en un 80% de gas natural y en un 20% de hidrógeno. Esto último permite reducir 340 toneladas de CO2 al año.

El seremi de Energía, Fabián Páez, subrayó la importancia de contar con una planta pionera que demuestra los beneficios de este energético. “Tenemos en la Región de Coquimbo una de las plantas a nivel sudamericano que usa hidrógeno en su inyección para distribuir a los sectores domiciliarios. Es una importante inversión para la emisión de carbono, al eliminar estas emisiones. Y también recibíamos información de que ellos, a través de su distribución, permiten estancar los valores porque no usan gas desde el derivado del petróleo, entonces es una ayuda importante para las personas, al mantener los costos del uso de gas para sus quehaceres domiciliarios”.

La autoridad agregó que este proyecto “genera menos emisión de carbono, mantener los valores para el usuario y proyectar en la Región de Coquimbo la descarbonización y el uso de energías limpias para el consumo humano”.

Jorge Briceño, jefe zonal y de proyectos de Gas Valpo, destacó el avance de esta iniciativa y la contribución para las familias de la zona. “Como empresa nos sentimos muy orgullosos por la fabricación, producción, acumulación e inyección de hidrógeno, con lo cual aportamos a la descontaminación en la combustión cuando un cliente de nosotros está usando sus artefactos para cocinar o en las duchas en la mañana. Y hoy día estamos al 10% de la inyección de hidrógeno, lo cual se genera el blending con un 90% de gas natural”.

El proyecto es monitoreado por la facultad de Ingeniería de la Universidad de La Serena para comprobar la compatibilidad del hidrógeno verde con los materiales de las redes de gas y los artefactos de los clientes, además de medir la calidad de la combustión y la reducción de las emisiones.

Cabe mencionar que los usuarios y familias no perciben cambios en el uso de artefactos, como cocinas, calefón u otros, ni tampoco varía el pago de sus cuentas de gas natural.