MTT DETALLÓ AVANCE DE INSCRIPCIÓN PARA ACCEDER A LAS AYUDAS DIRIGIDAS AL SECTOR TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL

​En el marco del Plan Chile Sale Adelante, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones Louis de Grange, detalló que el proceso de inscripción a las ayudas que la cartera entregará, para el rubro del transporte público a nivel nacional como medida para mitigar el alza de los combustibles, se encuentra en pleno avance.



“Desde el Gobierno estamos haciendo todos los esfuerzos para que esta inyección específica de recursos – que busca proteger al transporte público, a las personas de clase media, a quienes más usan los servicios tanto en Santiago como en regiones y aquellos modos de transporte que se ven más afectados – logren mitigar la crisis” agregó el secretario de Estado.



La autoridad destacó que esta respuesta refleja el compromiso que tiene el Gobierno del Presidente José Antonio Kast y la urgencia con la que se ha tramitado la ayuda para los sectores más golpeados por el complejo escenario internacional.



“Este desafío ameritaba sentido de urgencia y un fuerte compromiso que hemos cumplido con los sectores más afectados por esta contingencia, por eso en tiempo record habilitamos esta plataforma de inscripción. Vemos con optimismo el trabajo realizado, porque sabemos que es una situación que nos afecta no solo como país, sino que a nivel global”. Destacó la autoridad.



Apoyo transporte regional



“En el caso de Magallanes al igual que el resto de las regiones, el apoyo está dirigido hacia el transporte escolar, taxis y taxicolectivos. Nuestro transporte mayor urbano y rural, que se encuentra totalmente subsidiado, contará con otro tipo de compensación ya que todos poseen distintas características”, indicó el seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Magallanes y de la Antártica Chilena Allan Stowhas.



En el sitio web del MTT (mtt.gob.cl) se habilitó el link https://mtt.gob.cl/planchilesaleadelante/ que permite a los transportistas iniciar el proceso de inscripción para acceder a los beneficios. Desde que inició el proceso de inscripción desde la seremi de Transporte y Telecomunicaciones se ha brindado orientación y apoyo permanente a los beneficiarios que se han acercado a realizar consultas.



La plataforma permitirá a los propietarios o meros tenedores, designar uno o más conductores como beneficiarios del bono. Cada persona natural beneficiaria podrá recibir como máximo $100.000 mensuales. En caso de inscribir a un conductor, éste recibirá un correo para confirmar su inscripción, debiendo ingresar con posterioridad a la plataforma destinada para ellos.



Para ingresar al sistema se necesita realizar una inscripción y el apoyo se otorgará mientras se extienda la contingencia. Este beneficio será entregado a través de la cuenta rut BancoEstado.

De acuerdo con la ley, el beneficio dejará de existir a contar del mes siguiente a aquel en que el precio promedio mensual del petróleo Brent, reportado por la Comisión Nacional de Energía, sea inferior a 80 dólares.



“La ayuda que será entregada, reconoce el valioso aporte a la conectividad que representan este tipo de servicios en toda la región, acercando a la ciudadanía a sus destinos cada día”, finalizó el seremitt, Allan Stowhas.





