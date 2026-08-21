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21 de agosto de 2026

WHALESOUND FORTALECE VÍNCULOS CON AUTORIDADES NACIONALES DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Los encuentros permitieron presentar el trabajo que WhaleSound está desarrollando desde Magallanes para avanzar hacia un modelo de turismo científico, donde la exploración del territorio se vincula directamente con la investigación, la conservación, el patrimonio y la generación de conocimiento.

whalesoundANID

Durante las últimas semanas, WhaleSound recibió la visita de representantes nacionales del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, entre ellas la Directora Nacional de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), Alejandra Pizarro y la Subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Rossi.

 
Los encuentros permitieron presentar el trabajo que WhaleSound está desarrollando desde Magallanes para avanzar hacia un modelo de turismo científico, donde la exploración del territorio se vincula directamente con la investigación, la conservación, el patrimonio y la generación de conocimiento.

 
Uno de los principales avances presentados fue el proyecto “Fortalecimiento y diversificación de experiencias turísticas mediante la integración del patrimonio cultural en rutas de navegación de los fiordos y canales del Estrecho de Magallanes”, del Dr. Alfredo Prieto desarrollado en el marco de un instrumento de ANID para la inserción de capital humano avanzado en el sector productivo.

 
La iniciativa busca transformar el conocimiento científico, social y cultural existente sobre el territorio fuegopatagónico en nuevas experiencias de turismo de intereses especiales, incorporando contenidos relacionados con el Patrimonio cultural asociado a las rutas de navegación de WhaleSound.

 
Este trabajo contempla, entre otras acciones, la generación de contenidos científicos e interpretativos, la capacitación especializada de guías, la gestión responsable de sitios patrimoniales y el fortalecimiento del Faro San Isidro como nodo de formación y divulgación científica, junto con la articulación de alianzas con investigadores, organizaciones e instituciones públicas.

 
Para WhaleSound, estas visitas representan también una oportunidad para plantear una mirada de largo plazo: Magallanes no es solamente un destino turístico, sino uno de los grandes territorios para la ciencia, la exploración y el conocimiento en el extremo austral del continente.

 
Desde esa perspectiva, la compañía busca contribuir a una relación más estrecha entre investigación y sector productivo, desarrollando experiencias capaces de combinar navegación, naturaleza, patrimonio, ciencia y aprendizaje.

 
Actualmente, WhaleSound también trabaja en nuevas iniciativas vinculadas a la exploración y observación científica del territorio, incluyendo el desarrollo de equipamiento para exploración subacuática y la proyección de una red que conecte espacios estratégicos como Faro San Isidro e Isla Carlos III.

 
El gerente general y fundador de Whalesound, Carlos Valladares Marangunic concluye: “Queremos que quienes naveguen con WhaleSound no solamente conozcan uno de los lugares más extraordinarios del planeta, sino que puedan comprenderlo. Nuestra apuesta es que la ciencia forme parte de la experiencia de explorar Magallanes y que el turismo pueda, al mismo tiempo, contribuir a generar conocimiento, conservación y desarrollo para el territorio”.

Las visitas de las autoridades nacionales permiten continuar fortaleciendo esta visión y abrir nuevas posibilidades de colaboración para consolidar desde Magallanes un modelo de turismo científico con identidad territorial y proyección internacional.

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