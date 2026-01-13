Punta Arenas,
13 de enero de 2026

PROCHILE MAGALLANES: EXPORTACIONES REGIONALES CRECEN 27,5% DURANTE 2025 Y SUPERAN LOS US$ 1.400 MILLONES

​El desempeño fue liderado por los sectores Pesca y Acuicultura y Manufacturas. En un contexto internacional desafiante, los principales destinos fueron Brasil, Estados Unidos y China.

la-centolla-es-uno-de-los-productos-de-exportación-de-magallanes

​La directora regional de ProChile Magallanes, Alejandra Covacevich, informó que las exportaciones regionales durante 2025 totalizaron US$ 1.409 millones, lo que representa un crecimiento del 27,5% en comparación al año anterior.

"Las exportaciones regionales han logrado un muy buen desempeño durante el año pasado, lo que es doblemente meritorio, considerando el difícil momento que vivió el comercio mundial durante ese período. En ProChile apoyamos a las empresas exportadoras para que puedan encontrar nuevas oportunidades para sus productos en distintos mercados", indicó Alejandra Covacevich.

El principal sector exportador de Magallanes es la Pesca y Acuicultura que registró envíos el año pasado por US$ 783 millones y tuvo un crecimiento del 17,7%. Los principales productos exportados fueron salmón y trucha (US$ 597 millones), bacalao de profundidad (US$ 57 millones), centolla (US$ 54 millones), erizos de mar (US$ 32 millones) y merluza austral (US$ 23 millones).

En el sector manufacturas la región exportó el año pasado US$ 509 millones, siendo sus principales productos: químicos orgánicos como etanol (US$ 449 millones), derivados del petróleo (US$ 40 millones), y lana (US$ 13 millones).

De manera complementaria, Magallanes exportó el año pasado US$ 36 millones en productos agropecuarios (principalmente carne de ovinos) y US$ 15 millones en servicios.

Finalmente, la directora regional de ProChile destacó que los principales mercados de destino de las exportaciones magallánicas fueron Brasil, con una participación del 34%, seguido por Estados Unidos (21%) y China (19%), consolidando la diversificación de destinos como un factor clave del crecimiento regional.

CHILEVALORA TENDRÁ OFICINA REGIONAL EN MAGALLANES Y TRIPLICA BECAS DE CERTIFICACIÓN PARA MÁS DE 15 MIL TRABAJADORES Y TRABAJADORAS EN EL PAÍS

nuestrospodcast
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

museoyaganarqueologia

MUSEO TERRITORIAL YAGAN USI - MARTÍN GONZÁLEZ CALDERÓN CULMINA MASIVO Y EXITOSO ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO DEL ONAŠAGA

AMIGO DE LA FAMILIA 11 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

JORNADA DE ADOPCIÓN (2)

MUNICIPIO REFUERZA LLAMADO A LA ADOPCIÓN RESPONSABLE TRAS JORNADA EN SODIMAC