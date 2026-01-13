PROCHILE MAGALLANES: EXPORTACIONES REGIONALES CRECEN 27,5% DURANTE 2025 Y SUPERAN LOS US$ 1.400 MILLONES

​La directora regional de ProChile Magallanes, Alejandra Covacevich, informó que las exportaciones regionales durante 2025 totalizaron US$ 1.409 millones, lo que representa un crecimiento del 27,5% en comparación al año anterior.



"Las exportaciones regionales han logrado un muy buen desempeño durante el año pasado, lo que es doblemente meritorio, considerando el difícil momento que vivió el comercio mundial durante ese período. En ProChile apoyamos a las empresas exportadoras para que puedan encontrar nuevas oportunidades para sus productos en distintos mercados", indicó Alejandra Covacevich.



El principal sector exportador de Magallanes es la Pesca y Acuicultura que registró envíos el año pasado por US$ 783 millones y tuvo un crecimiento del 17,7%. Los principales productos exportados fueron salmón y trucha (US$ 597 millones), bacalao de profundidad (US$ 57 millones), centolla (US$ 54 millones), erizos de mar (US$ 32 millones) y merluza austral (US$ 23 millones).



En el sector manufacturas la región exportó el año pasado US$ 509 millones, siendo sus principales productos: químicos orgánicos como etanol (US$ 449 millones), derivados del petróleo (US$ 40 millones), y lana (US$ 13 millones).



De manera complementaria, Magallanes exportó el año pasado US$ 36 millones en productos agropecuarios (principalmente carne de ovinos) y US$ 15 millones en servicios.



Finalmente, la directora regional de ProChile destacó que los principales mercados de destino de las exportaciones magallánicas fueron Brasil, con una participación del 34%, seguido por Estados Unidos (21%) y China (19%), consolidando la diversificación de destinos como un factor clave del crecimiento regional.

