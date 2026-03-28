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28 de marzo de 2026

FUNDACIÓN TERAIKE IMPULSA CONCURSO JÓVENES TALENTOS Y CAPACITACIÓN EN LECTURA EN MAGALLANES

​Y tú, ¿qué opinas?

Francisca Vogt


En una nueva edición del programa Y tú, ¿qué opinas? de Polar Comunicaciones, se abordaron diversas iniciativas culturales y educativas con impacto en la región de Magallanes, destacando el lanzamiento de la XV versión del concurso Jóvenes Talentos y nuevas actividades de formación artística en Punta Arenas. Las propuestas buscan fortalecer la identidad regional, el acceso a la cultura y la participación comunitaria.

En el primer bloque, Francisca Vogt Jara, directora ejecutiva de Fundación Teraike, y Victoria Vega Flores, coordinadora de educación, presentaron la versión 2026 del concurso “Jóvenes talentos de Magallanes: Tradiciones de la Patagonia”. La iniciativa invita a niños, niñas y jóvenes de entre 8 y 18 años a escribir cuentos inspirados en las tradiciones locales, con plazo de envío hasta el 17 de abril. Desde Fundación Teraike destacaron que el concurso no solo promueve la escritura, sino también el rescate de la identidad regional desde la mirada de las nuevas generaciones.

Durante el espacio, también se dio a conocer la capacitación “Habitar la poesía: Prácticas de mediación lectora”, que se realizará los días 7 y 8 de abril. La instancia está dirigida a docentes, mediadores y personas vinculadas a la lectura, con el objetivo de entregar herramientas concretas para fomentar la comprensión lectora y el acercamiento a la poesía en distintos contextos educativos. En Y tú, ¿qué opinas?, las representantes de la fundación recalcaron la importancia de fortalecer la formación docente y generar redes de colaboración en toda la región de Magallanes.

En el segundo bloque, la gestora cultural Caroline Pavez Torrealba expuso su trabajo reciente en Punta Arenas, destacando la presentación del proyecto “Composición y música para secuencias de documental autobiográfico”, financiado por CONADI. La iniciativa, presentada en la Universidad de Magallanes, propone una exploración sonora que combina elementos de música indígena y contemporánea, aportando a la construcción narrativa del documental desde una perspectiva artística y cultural.

Además, Pavez relevó su trabajo territorial a través de talleres audiovisuales en el sector Villa del Mar, donde ha desarrollado instancias formativas con vecinos, incluyendo adultos mayores y mujeres. En Y tú, ¿qué opinas?, explicó que estas actividades buscan democratizar el acceso al cine y fortalecer el vínculo entre cultura, comunidad y territorio, generando espacios de aprendizaje y encuentro en distintos barrios de Punta Arenas.





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