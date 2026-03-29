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29 de marzo de 2026

BANDA KPOP ILLIT TITULÓ CON PALABRA YAGÁN SU NUEVO ÁLBUM

El grupo de K-Pop sorprendió al nombrar a su nuevo EP como "MAMIHLAPINATAPAI", palabra de origen yagán que ostenta un Récord Guinness, al ser considerada la palabra más concisa del mundo.

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El grupo de K-pop ILLIT anunció el título de su próximo trabajo discográfico, generando sorpresa por su vínculo con el sur de Chile. Se trata de “Mamihlapinatapai”, una palabra del pueblo yagán, reconocida por el Récord Guinness como la más concisa del mundo.

El anuncio fue realizado durante su concierto “Press Start” en Seúl, donde el quinteto confirmó que este será el nombre de su cuarto EP. El término pertenece a la lengua del pueblo yagán, comunidad indígena que habitó históricamente el extremo sur de Tierra del Fuego.

Según diversas fuentes, la palabra describe una mirada compartida entre dos personas que desean lo mismo, pero que esperan que la otra dé el primer paso. También se asocia a momentos de silencio significativo y conexión, especialmente en contextos de transmisión cultural dentro de la comunidad.

Pese a que el título ha generado múltiples interpretaciones, el grupo ha mantenido en reserva los detalles de su nuevo proyecto. Hasta ahora, solo se ha confirmado que el single principal se titulará “It’s Me” y que el lanzamiento está previsto para el 30 de abril.

Este nuevo EP marcará el regreso de ILLIT tras su último lanzamiento, “Sunday Morning”, publicado en enero. Aunque no se ha oficializado, se espera que el estreno esté acompañado de nuevas actividades promocionales.


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