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30 de marzo de 2026

ÁNGEL ROA ES DESIGNADO COMO NUEVO SEREMI DE GOBIERNO EN MAGALLANES

​El presidente regional del Partido Social Cristiano asume la vocería del Ejecutivo en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

angel roa

Ángel Roa fue designado como nuevo Seremi de Gobierno en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, asumiendo la responsabilidad de encabezar la vocería regional del Ejecutivo.

Roa es presidente regional del Partido Social Cristiano (PSC) y anteriormente fue candidato a consejero regional (CORE) por la misma colectividad, consolidando su rol dentro del escenario político regional.

El nombramiento responde al espacio otorgado al Partido Social Cristiano dentro de la estructura de gobierno, considerando su representación en la región y su participación en el debate público local.

Como Seremi de Gobierno, Ángel Roa tendrá entre sus funciones principales coordinar la comunicación del Ejecutivo en Magallanes, informar sobre políticas públicas y fortalecer el vínculo entre el Gobierno y la ciudadanía


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JENNIFER ROJAS ASUME COMO NUEVA SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA EN MAGALLANES

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