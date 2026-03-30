30 de marzo de 2026
ÁNGEL ROA ES DESIGNADO COMO NUEVO SEREMI DE GOBIERNO EN MAGALLANES
El presidente regional del Partido Social Cristiano asume la vocería del Ejecutivo en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
Ángel Roa fue designado como nuevo Seremi de Gobierno en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, asumiendo la responsabilidad de encabezar la vocería regional del Ejecutivo.
Roa es presidente regional del Partido Social Cristiano (PSC) y anteriormente fue candidato a consejero regional (CORE) por la misma colectividad, consolidando su rol dentro del escenario político regional.
El nombramiento responde al espacio otorgado al Partido Social Cristiano dentro de la estructura de gobierno, considerando su representación en la región y su participación en el debate público local.
Como Seremi de Gobierno, Ángel Roa tendrá entre sus funciones principales coordinar la comunicación del Ejecutivo en Magallanes, informar sobre políticas públicas y fortalecer el vínculo entre el Gobierno y la ciudadanía
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Para la autoridad, el pago asociado al proceso “importaría un desembolso de significancia presupuestaria que no resulta compatible con las restricciones impuestas” como parte del Plan de Ajuste Fiscal.
Para la autoridad, el pago asociado al proceso “importaría un desembolso de significancia presupuestaria que no resulta compatible con las restricciones impuestas” como parte del Plan de Ajuste Fiscal.