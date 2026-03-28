TURISMO REGENERATIVO TOMA FUERZA EN MAGALLANES COMO NUEVO MODELO DE CONSERVACIÓN EN LA PATAGONIA CHILENA

En la Región de Magallanes, uno de los territorios más prístinos del planeta, comienza a consolidarse el turismo regenerativo como una nueva forma de viajar. Este modelo, que va más allá de reducir impactos, busca contribuir activamente a la conservación de los ecosistemas y al bienestar de las comunidades locales, marcando un cambio en la industria turística de la Patagonia chilena.

Desde el mar hasta tierra firme, distintos actores están promoviendo experiencias que integran educación, cultura y sostenibilidad. En el Estrecho de Magallanes, la empresa Solo Expediciones ha desarrollado recorridos que combinan exploración con responsabilidad ambiental. “Cada decisión operativa busca minimizar la perturbación del entorno, asegurando que nuestras expediciones no alteren los ecosistemas que visitamos”, explicó Juan Pablo Solo de Zaldívar, gerente de operaciones.

A esta propuesta se suman iniciativas en tierra como la Estancia Río de los Ciervos, en Punta Arenas, donde el enfoque regenerativo se vive en lo cotidiano. “Trabajamos directamente con personas de la zona, nos abastecemos de producción local y mantenemos un vínculo real con el entorno”, señaló Alejandra Solo de Zaldívar. La experiencia incluye circuitos culturales y una gastronomía basada en productos locales, reforzando la identidad territorial.

En el Parque Nacional Torres del Paine, el Hotel del Paine ha implementado un modelo de gastronomía circular que busca reducir residuos y fortalecer la producción local. A través de huertos, compostaje y menús adaptados a la disponibilidad de insumos, el establecimiento promueve una relación más consciente entre consumo y entorno, integrando además a los visitantes en estos procesos.

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