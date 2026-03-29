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29 de marzo de 2026

ESTUDIANTES DE SANTO TOMÁS APOYARÁN A CONTRIBUYENTES EN OPERACIÓN RENTA 2026 EN PUNTA ARENAS

​Alumnos de Contador Auditor fueron capacitados por el SII para asistir a la comunidad durante el proceso que comienza el 1 de abril.

Estudiantes capacitación SII

Estudiantes de la carrera de Contador Auditor de Santo Tomás participarán por tercer año consecutivo en el proceso de Operación Renta 2026, brindando apoyo a contribuyentes durante el periodo de declaración. La iniciativa contempla la participación de alumnos de segundo, tercero y cuarto año, quienes trabajarán en coordinación con el Servicio de Impuestos Internos (SII).

La preparación de los estudiantes incluyó jornadas de capacitación lideradas por la jefa del Departamento de Asistencia al Contribuyente del SII, Daniela Prieto Jara, realizadas en la sede Mejicana de la institución. Este proceso formativo considera instancias prácticas para familiarizarse con la plataforma y los procedimientos, previo al inicio oficial fijado para el 1 de abril.

La jefa de carrera de Contador Auditor, Valeria Antiman, explicó que la planificación comenzó en enero mediante reuniones de coordinación. Asimismo, destacó que los estudiantes apoyarán directamente en oficinas del SII, atendiendo a contribuyentes bajo la supervisión de fiscalizadores, en el marco de un convenio vigente a nivel nacional.

Desde el ámbito académico, Antiman valoró la instancia como una oportunidad de aprendizaje integral, que permite a los estudiantes aplicar conocimientos técnicos y desarrollar habilidades de atención a público. También relevó el compromiso de los alumnos, muchos de los cuales compatibilizan estudios y trabajo, y han realizado gestiones personales para participar en esta actividad.

Por su parte, la estudiante Paz Arenas García destacó su motivación por contribuir a la comunidad y fortalecer su formación profesional. El proceso de Operación Renta 2026 se extenderá durante abril y hasta la primera semana de mayo, periodo en el que los estudiantes estarán apoyando activamente a los contribuyentes.


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