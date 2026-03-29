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29 de marzo de 2026

DESARROLLAN RECUBRIMIENTO PARA PRÓTESIS ÓSEAS Y DENTALES QUE REDUCE RIESGOS DE INFECCIÓN Y RECHAZO

​La iniciativa científica propone el uso de una fibra polimérica con agentes antibacterianos de liberación prolongada para mejorar la durabilidad de los implantes.

prótesis óseas y dentales

Una investigación liderada por la académica Lisa Muñoz, del Instituto de Química de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), busca reducir la tasa de fallas en prótesis médicas mediante el desarrollo de nuevos biomateriales. El proyecto, financiado por Fondecyt Regular, plantea el uso de aleaciones de alta entropía recubiertas con una fibra polimérica que libera agentes antibacterianos de forma controlada.

La propuesta combina materiales metálicos compuestos por cinco o más elementos —similares al hueso humano— con un recubrimiento generado mediante electrohilado. Esta técnica permite crear una fibra que actúa como una capa protectora adherida a la prótesis, liberando aceites esenciales con propiedades antibacterianas para prevenir infecciones y reducir la biocorrosión del implante.

“De cien prótesis utilizadas, 20 fallan debido principalmente a infecciones intrahospitalarias y problemas de osteointegración”, explicó la investigadora, quien agregó que el objetivo es desarrollar una solución que contribuya a disminuir estos riesgos. El estudio contempla tanto la inhibición de la colonización bacteriana como la protección del material frente a su degradación.

La investigación también aborda la baja eficacia de los antibióticos en zonas donde ya existe colonización bacteriana, debido a la limitada irrigación sanguínea en torno a los implantes. En ese contexto, el recubrimiento permitiría una liberación localizada de agentes antibacterianos, favoreciendo la respuesta del organismo y reduciendo el rechazo.

Además de su aplicación en prótesis óseas, el proyecto evalúa su uso en implantes dentales, donde factores como la acidez, el movimiento y la presencia de bacterias influyen en su durabilidad. Para ello, se utilizan polímeros biodegradables aceptados por la Food and Drug Administration (FDA), como el polietilenglicol y la policaprolactona, que no generan inflamación en el cuerpo.

El estudio integra a investigadores de distintas instituciones, incluyendo la Universidad Federico Santa María, la Universidad de Santiago y la Universidad de Chile, abordando áreas como microbiología, adherencia y desarrollo de materiales, con el objetivo de avanzar en soluciones aplicables a la medicina.


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