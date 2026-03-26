PRESENTAN GUÍA TÉCNICA QUE FORTALECE LA SEGURIDAD LABORAL EN LA INDUSTRIA DEL HIDRÓGENO RENOVABLE

​Apoyar la gestión preventiva de los riesgos críticos asociados a la industria del hidrógeno verde fue el objetivo principal del seminario Seguridad Laboral en la Industria del Hidrógeno Renovable, desarrollado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Magallanes (UMAG).



En la actividad se presentó una guía técnica preventiva que entrega lineamientos para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y definición de medidas de control a lo largo de toda la cadena de valor. El documento fue producto de una investigación financiada por la Achs, a través de la convocatoria de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).



El seminario reunió a expertos en seguridad laboral e industrias emergentes, junto a representantes del mundo público, privado y académico, quienes participaron en exposiciones y un panel de discusión enfocado en los desafíos de proteger a las y los trabajadores en el desarrollo del hidrógeno renovable y sus derivados.



El panel de discusión contó con la participación de Felipe Clark, subgerente de Operaciones Preventivas de la Achs; Juan Carlos Andrade, director regional de Senapred; Christian Albornoz, jefe de la Sección de Riesgos Químicos del Instituto de Salud Pública (ISP); María Luisa Ojeda, gestora de proyectos CERE de la Universidad de Magallanes; Humberto Ulloa Iturra, especialista en manejo de materiales peligrosos (HAZMAT) de la 7ª Compañía de Bomberos; y José Castro, intendente de Seguridad Social de la SUSESO.



“Para la Achs es clave impulsar este tipo de iniciativas en conjunto con el mundo académico, porque el desarrollo de nuevas industrias, como el hidrógeno renovable, exige estar a la vanguardia y acompañar sus transformaciones con una prevención acorde a sus riesgos y particularidades, poniendo en el centro la protección de las y los trabajadores”, señaló Felipe Clark, subgerente de Operaciones Preventivas de la Achs.



“Esta guía es muy importante porque combina dos aspectos: uno es la salud y seguridad ocupacional del punto de vista de los trabajadores y otro es la seguridad de procesos industriales. Juntamos estas dos áreas para profundizar en la identificación de riesgos y hacer mejores recomendaciones. Con este trabajo, buscamos prepararnos para el desarrollo de una industria emergente del hidrógeno verde que ya está comenzando a instalarse en la región”, apuntó Daniela Navarro, directora del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Magallanes y co investigadora de la guía.



En un escenario de creciente impulso al hidrógeno verde como eje de la transición energética, la guía busca aportar a una implementación segura de estos proyectos, considerando las particularidades de sus procesos, tecnologías y condiciones operacionales.





