SERVIU INFORMA AVANCE DE OBRAS Y PROGRAMACIÓN DE NUEVOS FRENTES DE TRABAJO EN AVENIDA BULNES

Tras una reunión de coordinación con el Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Punta Arenas, el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) informó el estado de avance y la programación de los trabajos del proyecto de Conservación de Vías Urbanas de Emergencia, que actualmente se ejecuta en distintos sectores de la comuna.

Las obras se concentran en avenida Bulnes, en su tramo oriente entre Sarmiento y Rómulo Correa, donde se desarrollan labores de reposición completa de la estructura de la calzada. De acuerdo con la programación técnica del contrato, la habilitación al tránsito desde Sarmiento hasta Angamos está prevista para el 31 de marzo de 2026.

El director (s) del SERVIU Magallanes, Omar González Asenjo, destacó que la coordinación con el municipio ha permitido ajustar los plazos de ejecución de manera responsable. “Durante los últimos días sostuvimos reuniones con el Departamento de Tránsito para revisar el avance de las obras y coordinar las etapas siguientes. Nuestro objetivo es habilitar este primer tramo en la fecha comprometida, resguardando siempre la seguridad de peatones y conductores”, señaló.

En paralelo, los trabajos continuarán avanzando en el tramo de avenida Bulnes comprendido entre Angamos y Rómulo Correa, donde además se ejecutan obras asociadas a la evacuación de aguas lluvias, como la instalación de colectores y sumideros. La habilitación completa de este sector se proyecta para fines de abril, conforme a la planificación vigente.

Al respecto, González explicó que “estas intervenciones consideran la reposición total del paquete estructural de la calzada, lo que permite asegurar una mayor durabilidad de la vía y una mejor condición para el tránsito diario en uno de los ejes más importantes de Punta Arenas”.

Asimismo, durante la primera quincena de abril se iniciarán nuevos frentes de trabajo en la ciudad. Entre ellos, destacan las obras en calle Chiloé, entre Maipú y Angamos, que contemplan la reposición de paños de pavimento mediante cierres parciales; así como intervenciones en calle Bellavista, entre Armando Sanhueza y avenida España, y entre avenida España y Señoret, donde se consideran cierres totales y parciales de calzada.

El director (s) del SERVIU Magallanes reiteró el llamado a la comprensión de la comunidad. “Sabemos que estas obras generan incomodidades temporales, especialmente en un período de alta movilidad en la ciudad. Por eso es fundamental que las personas planifiquen sus traslados, respeten la señalización y conduzcan con precaución mientras avanzamos en la mejora de nuestras vías”, indicó.

El proyecto contempla una inversión total de $3.978 millones y la intervención de 14 tramos previamente definidos, junto con la ejecución de 5 mil metros cuadrados adicionales destinados a atender requerimientos priorizados en coordinación con el municipio, lo que permite responder a necesidades urgentes de la ciudad.

Las obras están a cargo de la empresa Ingeniería y Construcciones Cárdenas Ltda. y consideran un plazo de ejecución de 420 días, con término estimado en marzo de 2027. El proyecto incluye la reposición completa del paquete estructural de las calzadas, con hormigón de 18 centímetros de espesor, lo que garantiza una mayor vida útil de las vías intervenidas.