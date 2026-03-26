Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 250x250-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

26 de marzo de 2026

SERVIU INFORMA AVANCE DE OBRAS Y PROGRAMACIÓN DE NUEVOS FRENTES DE TRABAJO EN AVENIDA BULNES

El tramo entre Sarmiento y Angamos se habilitará el 31 de marzo, mientras que continúan trabajos hacia Rómulo Correa y se suman nuevas intervenciones en calle Chiloé.

SERVIU - Término de obras en avenida Bulnes_2

Tras una reunión de coordinación con el Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Punta Arenas, el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) informó el estado de avance y la programación de los trabajos del proyecto de Conservación de Vías Urbanas de Emergencia, que actualmente se ejecuta en distintos sectores de la comuna.

 

Las obras se concentran en avenida Bulnes, en su tramo oriente entre Sarmiento y Rómulo Correa, donde se desarrollan labores de reposición completa de la estructura de la calzada. De acuerdo con la programación técnica del contrato, la habilitación al tránsito desde Sarmiento hasta Angamos está prevista para el 31 de marzo de 2026.

 

El director (s) del SERVIU Magallanes, Omar González Asenjo, destacó que la coordinación con el municipio ha permitido ajustar los plazos de ejecución de manera responsable. “Durante los últimos días sostuvimos reuniones con el Departamento de Tránsito para revisar el avance de las obras y coordinar las etapas siguientes. Nuestro objetivo es habilitar este primer tramo en la fecha comprometida, resguardando siempre la seguridad de peatones y conductores”, señaló.

 

En paralelo, los trabajos continuarán avanzando en el tramo de avenida Bulnes comprendido entre Angamos y Rómulo Correa, donde además se ejecutan obras asociadas a la evacuación de aguas lluvias, como la instalación de colectores y sumideros. La habilitación completa de este sector se proyecta para fines de abril, conforme a la planificación vigente.

 

Al respecto, González explicó que “estas intervenciones consideran la reposición total del paquete estructural de la calzada, lo que permite asegurar una mayor durabilidad de la vía y una mejor condición para el tránsito diario en uno de los ejes más importantes de Punta Arenas”.

 

Asimismo, durante la primera quincena de abril se iniciarán nuevos frentes de trabajo en la ciudad. Entre ellos, destacan las obras en calle Chiloé, entre Maipú y Angamos, que contemplan la reposición de paños de pavimento mediante cierres parciales; así como intervenciones en calle Bellavista, entre Armando Sanhueza y avenida España, y entre avenida España y Señoret, donde se consideran cierres totales y parciales de calzada.

 

El director (s) del SERVIU Magallanes reiteró el llamado a la comprensión de la comunidad. “Sabemos que estas obras generan incomodidades temporales, especialmente en un período de alta movilidad en la ciudad. Por eso es fundamental que las personas planifiquen sus traslados, respeten la señalización y conduzcan con precaución mientras avanzamos en la mejora de nuestras vías”, indicó.

 

El proyecto contempla una inversión total de $3.978 millones y la intervención de 14 tramos previamente definidos, junto con la ejecución de 5 mil metros cuadrados adicionales destinados a atender requerimientos priorizados en coordinación con el municipio, lo que permite responder a necesidades urgentes de la ciudad.

 

Las obras están a cargo de la empresa Ingeniería y Construcciones Cárdenas Ltda. y consideran un plazo de ejecución de 420 días, con término estimado en marzo de 2027. El proyecto incluye la reposición completa del paquete estructural de las calzadas, con hormigón de 18 centímetros de espesor, lo que garantiza una mayor vida útil de las vías intervenidas.

TP 1

MUNICIPIOS DE PUNTA ARENAS Y TUCAPEL FIRMAN CONVENIO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

ENAP CONFIRMA ALZA HISTÓRICA DE LOS COMBUSTIBLES: $ 391 POR LITRO EN LA GASOLINA DE 97 OCTANOS Y $ 138,5 EN KEROSENE

Leer Más

La estatal oficializó los ajustes luego del anuncio del Gobierno este lunes.

La estatal oficializó los ajustes luego del anuncio del Gobierno este lunes.

bencinas
nuestrospodcast
SERVIU - Término de obras en avenida Bulnes_2

SERVIU INFORMA AVANCE DE OBRAS Y PROGRAMACIÓN DE NUEVOS FRENTES DE TRABAJO EN AVENIDA BULNES

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
SERVIU - Término de obras en avenida Bulnes_2

SERVIU INFORMA AVANCE DE OBRAS Y PROGRAMACIÓN DE NUEVOS FRENTES DE TRABAJO EN AVENIDA BULNES

jorge-quiroz-750x400

QUIROZ POR OFICIO DE LA CGR TRAS POST DE "ESTADO EN QUIEBRA": "HAY QUE PREGUNTAR A QUIENES PUBLICARON"

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO 250x250-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
rodolfo guajardo barría

JOSÉ RODOLFO GUAJARDO BARRÍA ASUME COMO SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO DEL PRESIDENTE KAST

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
salmonchileno

LAS CIFRAS QUE MUESTRAN CÓMO EVOLUCIONA EL USO DE ANTIMICROBIANOS EN EL SALMÓN CHILENO