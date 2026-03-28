SENCE ABRE POSTULACIONES A CURSOS GRATUITOS EN PUERTO NATALES CON CUPOS LIMITADOS

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) abrió postulaciones a dos cursos gratuitos dirigidos a la comunidad de Puerto Natales, con el objetivo de fortalecer habilidades y facilitar el acceso al mundo laboral. La iniciativa es gestionada por el Consejo Regional de Capacitación y cuenta con cupos limitados.

Las capacitaciones disponibles son “Actividades de cuidados integrados y sociosanitarios para personas mayores con dependencia leve a moderada” y “Labores de soporte en instalaciones sanitarias”, ambas orientadas a entregar herramientas prácticas en áreas con demanda laboral.

Para postular, las personas interesadas deben ingresar a los sitios web www.sence.cl o www.eligemejor.cl, utilizando su Clave Única vigente. Entre los requisitos se considera ser mayor de edad y contar con Registro Social de Hogares (RSH) dentro del 80%.

El programa contempla beneficios como un subsidio diario y un subsidio de cuidados, destinado a quienes tengan a su cargo niños menores de seis años o personas mayores con dependencia, facilitando así la participación en los cursos.

Cada capacitación cuenta con solo 15 cupos disponibles, por lo que el llamado es a postular con anticipación.

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