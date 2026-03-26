“NO HAY QUIEBRA, HAY DÉFICIT”: SENADOR BIANCHI ABORDA MODIFICACIONES AL MEPCO Y ANUNCIOS DEL GOBIERNO

El senador por Magallanes, Karim Bianchi Retamales, abordó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones las recientes modificaciones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) y sus efectos en la economía nacional y regional, manifestando una serie de críticas tanto al fondo como a la forma en que se adoptaron las medidas.

En ese contexto, el parlamentario señaló que “el país tiene una situación financiera complicada no como se dijo ayer en redes sociales por parte del propio gobierno, el país no esta en quiebra, eso no es así...no hay quiebra hay déficit y por ende hay que hacer ajustes”, enfatizando que el problema radica en cómo se distribuyen los costos de ese ajuste.

Asimismo, cuestionó la decisión del Ejecutivo de implementar cambios mediante decreto, afirmando que “el gobierno tomo una medida vía decreto saltándose la vía democrática a través del congreso....eso no esta bien la discusión se tuvo que haber dado aquí no solo se va a recaudar lo que falta sino también mucho mas...es una discusión que tuvo que haberse dado”.

Bianchi también advirtió que las medidas no contemplan beneficios específicos para zonas aisladas, indicando que “no hay nada especial para las regiones extremas”, lo que, a su juicio, profundiza las brechas territoriales.

En relación con los efectos económicos, el senador sostuvo que “hay una serie de efectos que esto va a tener, el costo de la vida va a aumentar de la UF del IPC va a aumentar el valor de la energía eléctrica”, alertando sobre un impacto directo en los bolsillos de la ciudadanía. En esa línea, agregó que “o le bajamos el impuesto a la ciudadanía o lo pagan todos”.

Finalmente, el legislador expresó su preocupación por situaciones pendientes vinculadas a cobros anteriores, señalando que “espero se revisen algunos decretos donde quedo señalado la devolución del robo que se cobro demás y jamás se devolvió la plata”. Las declaraciones se dan en medio del debate por el alza en los combustibles y las medidas adoptadas por el gobierno para enfrentar el escenario fiscal, generando cuestionamientos desde distintos sectores respecto a sus implicancias económicas y sociales.

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