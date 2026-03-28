HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES DIFUNDE PROGRAMA “CRECE CON ORGULLO” PARA ACOMPAÑAR A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TRANS

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la Dra. Valentina De Petris, ginecóloga obstetra del Hospital Clínico de Magallanes, junto a la trabajadora social Katherine Ojeda, dieron a conocer los alcances del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG), denominado “Crece con Orgullo”, que se desarrolla en el CAE Adulto del recinto asistencial.

La iniciativa tiene como objetivo principal brindar acompañamiento psicosocial a personas entre 3 y 17 años que se identifiquen como trans, género no conforme o que se encuentren en proceso de exploración de su identidad de género. Asimismo, busca entregar herramientas fundamentales a las familias y a los establecimientos educacionales, contribuyendo al desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.

El programa se enfoca en un abordaje integral, considerando dimensiones físicas, emocionales y sociales, con el fin de favorecer el bienestar de sus usuarios. En este contexto, se promueve un entorno de apoyo afirmativo, donde se reconoce y respeta la identidad de cada persona, fomentando la autoaceptación en espacios seguros y comprensivos.

Otro de los pilares fundamentales de “Crece con Orgullo” es la participación activa de las familias, entendiendo su rol clave en el proceso de desarrollo. A través de este trabajo, se busca fortalecer los vínculos y facilitar una comunicación abierta que permita acompañar de mejor manera a los menores.

Además, el programa contempla un trabajo coordinado con establecimientos educacionales, en línea con las normativas vigentes que resguardan el respeto a la identidad de género en el ámbito escolar, promoviendo entornos inclusivos para sus usuarios.

Para consultas o mayor información, las personas interesadas pueden contactarse al número +56 9 3238 1674 o al correo electrónico [email protected] .