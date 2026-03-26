ARTÍCULO DE INVESTIGADOR MAGALLÁNICO SOBRE LA GESTIÓN INDÍGENA MARINA DE NACIÓN HAIDA FUE NOMINADO A DESTACADO PREMIO RACHEL CARSON

Cada año la Sociedad Ecológica Británica (British Ecological Society), la más antigua del mundo, otorga el Premio Rachel Carson al mejor artículo de la Revista People and Nature, escrito por un investigador o investigadora joven.

Con más de 90 postulaciones, se eligieron a los ocho mejores artículos de esta revista de ciencias socio ecológicas, siendo dos veces nominado el Dr. Jaime Ojeda Villarroel, del Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC), del Laboratorio de Ecosistemas Marinos Antárticos y Subantárticos (LEMAS) de la Universidad de Magallanes (UMAG) y del Instituto Milenio BASE.

Una de estas corresponde al artículo "Dos lentes para explorar las relaciones entre aves marinas y pescadores: revelando contribuciones recíprocas", realizado desde la región de Magallanes. Esta investigación detalló el vínculo entre pescadores de merluza y aves marinas como albatros y petreles, los beneficios de esta relación y la problemática de la pesca artesanal en la zona austral.

"Es un honor al trabajo y a los colaboradores que han participado, ya que se trata de un reconocimiento no solo a mí, sino que también a las personas que realizan este oficio que se está extinguiendo", indicó Ojeda.

En tanto, el académico de la UMAG, también fue nominado por el artículo "Contribuciones recíprocas en la gestión indígena marina: el caso de la recolección de abulón Haida". Desde la isla Haida Gwaii, en Canadá, esta investigación dio cuenta de los esfuerzos de esta primera nación, para recuperar al abalón, caracol marino que come algas, y de gran trayectoria histórica para la comunidad.

Conocer de este vínculo, tanto por las personas mayores y los jóvenes de este pueblo originario, resultó de gran relevancia para Ojeda, quién desarrolló este artículo mientras realizaba su Doctorado en la Universidad de Victoria, en el país norteamericano.

"Los dos artículos se conectan de alguna forma entre los vínculos interhemisféricos. Estos artículos están enmarcados a las contribuciones recíprocas de las personas a la naturaleza, que fue un concepto desarrollado con los autores, para entender cuáles son los esfuerzos que las personas han hecho o como han contribuido, desde su perspectiva, al entorno natural o los oficios que practican. Muchas veces se habla desde los impactos, que está bien indagarlo, pero las personas piensan y pueden tener acciones de contribución a su entorno natural", reflexionó.

Rachel Carson fue una bióloga estadounidense, destacada escritora del libro "La Primavera Silenciosa", publicado en 1962, representando un texto pionero en la ética ambiental y que propició la prohibición de pesticidas como el DDT en Estados Unidos por sus daños al medio ambiente y la salud humana.

"Es un honor obtener esta nominación a un premio de revistas muy reputadas de las ciencias socio ecológicas, y con un premio que tenga su nombre", comentó Ojeda.





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