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28 de marzo de 2026

LIQUENLAB ABRE CONVOCATORIA 2026 PARA RESIDENCIA NAVEGABLE RADICANTE EN MAGALLANES

​La iniciativa invita a artistas, investigadores y gestores culturales a participar en una experiencia de creación y reflexión en los canales australes.

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Liquenlab anunció la apertura de la convocatoria 2026 para su residencia navegable RADICANTE, dirigida a artistas, investigadores, gestores culturales y curadores tanto locales como nacionales. La experiencia se desarrollará entre el 11 y 14 de mayo, zarpando desde Punta Arenas y recorriendo los canales y fiordos de la Región de Magallanes, específicamente en el Parque Marino Francisco Coloane.

La residencia propone un espacio de reflexión colectiva y colaborativa durante cuatro días y tres noches, abordando la relación con la naturaleza desde una perspectiva biopolítica. La iniciativa busca generar nuevas formas de investigación y creación, integrando disciplinas artísticas, científicas y sociales en diálogo con el territorio austral.

Para esta versión, Liquenlab presenta la línea curatorial “Todo aquello que ya estaba”, inspirada en un texto de Lucrecia Masson Córdoba, que invita a reflexionar sobre la existencia en relación con el entorno y a cuestionar narrativas dominantes desde una mirada crítica y anticolonial. La propuesta apunta a fortalecer el vínculo con las memorias, culturas y ecosistemas del territorio.

La convocatoria contempla cinco cupos en total: cuatro para artistas nacionales y uno para un participante de la región de Magallanes. La residencia cubre pasajes desde Santiago, traslados internos, alojamiento, alimentación y todos los servicios asociados a la navegación. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 10 de abril.

Quienes deseen participar deben completar el formulario disponible en línea y adjuntar los antecedentes solicitados. Además, las consultas estarán habilitadas hasta el 31 de marzo. La iniciativa cuenta con el apoyo del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.



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